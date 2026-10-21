Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Хей несподівано порадив Вордлі зробити річну перерву від поєдинків

Софія Кулай — 21 жовтня 2026, 17:57
Хей несподівано порадив Вордлі зробити річну перерву від поєдинків
Фабіо Вордлі
Getty Images

Колишній чемпіон світу Девід Хей порекомендував Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО) зробити паузу у кар'єрі від поєдинків, аби покращити свої боксерські навички.

Про це він розповів у коментарі Boxing News 24.

"Йому слід взяти річну перерву. Але не для того, щоб цілий рік веселитися чи відпочивати. Ні, щоб просто попрацювати над базовими навичками. Нехай знайде хорошого кубинського тренера, який навчить його правильно працювати ногами та налагодить рівновагу.

У розпал бою ти робиш те, що звик робити на автоматі. А він не зробив достатньої кількості повторень, щоб виконувати правильні речі на автопілоті. Він міг би продовжувати виступати в цій ваговій категорії, і ми б побачили кілька чудових поєдинків, але для його здоров'я це нічим хорошим не скінчиться", – сказав Хей.

Таку пораду він зробив для Вордлі після того, як Фабіо дуже легко програв у нещодавньому бою Даніелю Дюбуа. Реванш закінчився нокаутом для Фабіо вже у другому раунді.

Вперше вони билися у травні. Тоді Дюбуа переміг технічним нокаутом в 11-му раунді, хоча сам двічі опинявся в нокдауні.

Нагадаємо, що також Дерек Чісора радив Вордлі завершити кар'єру. Однак 31-річний боксер планує повернутися на ринг лише сильнішим.

Читайте також :
Це боєць, який не припускається помилок: колишній чемпіон порівняв Усика та Дюбуа
Фабіо Вордлі Девід Хей

Девід Хей

Це боєць, який не припускається помилок: колишній чемпіон порівняв Усика та Дюбуа
Ексчемпіон світу оцінив стиль боксу Дюбуа, закликавши брати приклад із легендарного Льюїса
Важко було на це дивитися: ексчемпіон світу – про сенсаційну поразку Ітауми в титульному бою
Саме цей бій я завжди мріяв провести: ексчемпіон світу – про битву із Віталієм Кличком
Ексчемпіон світу назвав боксера, якого треба здолати Усику для оформлення ідеальної спадщини

Останні новини