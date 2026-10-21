Хей несподівано порадив Вордлі зробити річну перерву від поєдинків

Колишній чемпіон світу Девід Хей порекомендував Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО) зробити паузу у кар'єрі від поєдинків, аби покращити свої боксерські навички.

Про це він розповів у коментарі Boxing News 24.

"Йому слід взяти річну перерву. Але не для того, щоб цілий рік веселитися чи відпочивати. Ні, щоб просто попрацювати над базовими навичками. Нехай знайде хорошого кубинського тренера, який навчить його правильно працювати ногами та налагодить рівновагу. У розпал бою ти робиш те, що звик робити на автоматі. А він не зробив достатньої кількості повторень, щоб виконувати правильні речі на автопілоті. Він міг би продовжувати виступати в цій ваговій категорії, і ми б побачили кілька чудових поєдинків, але для його здоров'я це нічим хорошим не скінчиться", – сказав Хей.

Таку пораду він зробив для Вордлі після того, як Фабіо дуже легко програв у нещодавньому бою Даніелю Дюбуа. Реванш закінчився нокаутом для Фабіо вже у другому раунді.

Вперше вони билися у травні. Тоді Дюбуа переміг технічним нокаутом в 11-му раунді, хоча сам двічі опинявся в нокдауні.

Нагадаємо, що також Дерек Чісора радив Вордлі завершити кар'єру. Однак 31-річний боксер планує повернутися на ринг лише сильнішим.