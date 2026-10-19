Воррен: Ми не змушували Вордлі виходити на реванш

Промоутер Френк Воррен вважає, що Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО) надто рано провів другий бій проти Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО).

Його слова передає Boxing247.

Воррен наголосив, що не тиснув на Вордлі й не змушував його погоджуватися на реванш. За словами промоутера, рішення ухвалила саме команда британського боксера, скориставшись передбаченою контрактом можливістю.

"Ми не тиснули на Вордлі і не змушували виходити на реванш. Це було прописано в пункті його контракту, і вони ним скористалися. Це був їхній вибір. Я б на його місці зробив це наступного року, але це було їхнє рішення", - підсумував Воррен.

Нагадаємо, що реванш у Лондоні тривав неповні два раунди, коли Дюбуа вчергове затиснув суперника, викидаючи цілу серію потужних ударів. В один із моментів команда Фабіо не витримала та викинула на ринг білий рушник.

Після другої поразки Фабіо пообіцяв повернутися на ринг сильнішим. Натомість "Динаміт" зазначив, що тепер у боксі настала його ера.