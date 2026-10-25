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Ніколи не обирав легкого шляху: Вордлі – про поразку в реванші з Дюбуа

Денис Іваненко — 25 жовтня 2026, 10:46
Ніколи не обирав легкого шляху: Вордлі – про поразку в реванші з Дюбуа
Фабіо Вордлі
Getty Images

Колишній чемпіон світу Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО) відреагував на поразку від Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО) в реванші за пояс WBO.

Він це зробив у соцмережі X.

"Ніколи не обирав легкого шляху чи легкого бою. Немає сорому в тому, щоб спіткнутися на шляху до величі. Вітаю Даніеля. Дякую йому за раунди, які увійшли в історію і ніколи не будуть забуті", – написав Вордлі.

Зазначимо, що британець програв "Динаміту" вже у другому раунді реваншу. Кут Вордлі викинув білий рушник після низки пропущених ударів, на які той уже практично не відповідав.

У першому поєдинку Даніель також переміг Фабіо технічним нокаутом, але в 11-му раунді. Те протистояння вважається одним із головних фаворитів на звання бій року.

Нагадаємо, що раніше Дон Чарльз висловився про майбутнє Вордлі після поразки Дюбуа. Тренер вважає, що британському боксеру варто взяти паузу, після чого він зможе повернутися.

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