Раніше він не був настільки вражаючим: Ф'юрі розхвалив Дюбуа після останньої перемоги

Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) поділився враженнями від поєдинку Даніеля Дюбуа (24-3, 23 КО) з Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО) у реванші за пояс WBO. Він віддав належне обом боксерам.

Про це повідомляє Boxing King Media.

"Це був один із найкращих боїв року. Другий поєдинок був просто неймовірним. Даніель Дюбуа пішов прямо на суперника та почав його обробляти. Вордлі любить бити хуки, а Даніель бив прямі – прямий удар завжди досягає цілі швидше за хук. Тож віддамо належне Даніелю та його команді: Дон Чарльз і решта хлопців у куті впоралися чудово. На мою думку, Бен Девісон вчинив правильно, викинувши рушник. Не думаю, що Фабіо міг і далі приймати такі потужні удари в голову. Вважаю, що рішення вчасно зупинити бій було правильним – це врятувало його від нього ж самого. Треба визнати, у нього міцна щелепа. Дюбуа б'є як динаміт, а Вордлі приймав ці удари чисто та все одно стояв на ногах. Тож віддамо належне Фабіо за його стійкість", – сказав Ф'юрі.

Окремо "Циганський король" похвалив Дюбуа. Він відзначив прогрес "Динаміта" за останні роки:

"Даніель досяг просто фантастичних результатів у своїй кар'єрі. У нього були неймовірні вечори в боксі, але траплялися й менш вдалі. Наприклад, бій проти Джо Джойса або два поєдинки з Усиком. Раніше він не був настільки вражаючим, але він подолав ці труднощі й з віком став кращим. Вважаю, що він – один із найкращих, якщо не найкращий надважковаговик на цей момент".

Зазначимо, що Дюбуа переміг Вордлі в реванші вже у другому раунді. Це був його перший захист пояса WBO.

Після цього промоутер Френк Воррен заявив, що британець повернеться на ринг уже на початку 2027 року. Наразі невідомо, хто стане його суперником, а сам "Динаміт" висловлював бажання провести трилогію з Олександром Усиком, якому програвав уже двічі.