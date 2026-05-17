Мінєв невдало дебютував у UFC, поступившись технічним нокаутом

У ніч із 16 на 17 травня в Лас-Вегасі дебютував у UFC український боєць легкої ваги Артур Мінєв (7-1), де його суперником на шоу Fight Night 276 став Томас Гантт (12-0).

З перших секунд американець кинувся на одесита, спробувавши пройти тому в ноги. Проте Артур продемонстрував чудовий захист і не дозволив себе повалити.

Проте Гантт контролював суперника біля клітки та періодично завдавав удари коліном. Він також домінував у боротьбі, повністю контролюючи ситуацію в октагоні.

Артуру доводилося захищатись від тейкдаунів опонента, який регулярно переводив його на покриття. У другому раунді Томас декілька разів влучив у гранд-енд-паунді, після чого рефері зупинити одностороннє побиття, зафіксувавши першу поразку Мінєва на професійному рівні.

Зазначимо, що цієї ж ночі після тривалої паузи в MMA повернувся Френсіс Нганну. Він здобув ефектну перемогу над Філіпе Лінсом у рамках турніру МVР у Лос-Анджелесі.