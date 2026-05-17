Макгрегор проведе бій в UFC після 5-річної перерви

Зірковий ірландський боєць Конор Макгрегор (22-6) незабаром повернеться в октагон.

Про це повідомляє пресслужба UFC.

Макгрегор проведе бій проти Макса Холловея (27-9). Він відбудеться на турнірі UFC 329, який відбудеться 11 липня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі (штат Невада, США). Поєдинок відбудеться у напівсередній ваговій категорії (до 66,6 кг).

Таким чином, Макгрегор повернеться в октагон рівно після 5 років перерви. Востаннє він бився 11 липня 2021 року, коли програв Дастіну Пор'є.

Макгрегор уже бився із Холловеєм у серпні 2013 року. Тоді ірландець здобув перемогу, проте під час бою порвав хрестоподібну зв'язку коліна, після чого пропустив майже рік.

Нагадаємо, голова UFC Дейна Вайт анонсував повернення Макгрегора ще минулого тижня.