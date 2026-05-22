Чемпіон UFC оцінив свої шанси успішно перейти в бокс

Чемпіон UFC у важкій вазі Том Аспіналл (15-3) висловився про свої шанси в боксі, якби захотів змінити вид спорту.

Його слова передає Fight Your Corner.

Англієць заявив, що не вірить у можливість якісного переходу на топовий рівень, як то намагався зробити Френсіс Нганну й зараз цим шляхом пішов Ріко Верховен. Він пояснив, чому не зміг би перемогти в боксерському поєдинку зірок свого дивізіону.

"Думаю, багато бійців ММА вважають, що, мовляв, бокс – це частина нашого спорту, так? Але це лише невелика його частина. У нашому спорті є удари кулаками, але це не те саме, що бокс. Удари кулаками – лише один із компонентів. І багато хто думає: "Та я просто вдягну боксерські рукавички та піду поб'ю професійного боксера".

Але, друже, це так не працює. Ти тренувався в ММА, де є купа різних аспектів: удари, боротьба, джиу-джитсу, робота біля клітки. Ми можемо сидіти тут і назвати близько 20 бойових мистецтв, що присутні в ММА. А весь цей час інший хлопець займався лише боксом. Тому шанси перейти в бокс і перемогти боксера дуже-дуже малі. Думаю, багато бійців ММА просто не проводили багато спарингів із професійними боксерами.

Але я багато цим займався – бував у боксерських залах і спарингував. І слухайте, я не переможу боксера в боксерському поєдинку. Цього не станеться. Можливо, я б переміг когось, розумієте, про що я? На певному рівні. Але я точно не застрибну в ринг і не здолаю когось на кшталт Усика, Тайсона Ф'юрі чи Ентоні Джошуа. Цього просто не буде. Це просто не станеться", – сказав Аспіналл.