UFC оголосив список поєдинків на бійцівське шоу в Білому домі

Став відомий список поєдинків, які відбудуться на UFC Freedom 250.

Його опублікувала пресслужба UFC.

Загалом буде проведено шість протистоянь. Попри високі очікування фанатів, лише два з них будуть титульними.

Головною подією стане битва Топурія – Гейджі. На її кону стоятиме чемпіонський пояс у легкій вазі.

Список усіх боїв:

Ілія Топурія (17-0) проти Джастіна Гейджі (27-5) за титул чемпіона в легкій вазі

Алекс Перейра (13-3) проти Сіріла Гана (13-2) за тимчасовий титул чемпіона у важкій вазі

Шон О'Меллі (19-3) проти Айманна Захабі (14-2)

Майкл Чендлер (23-10) проти Маурісіо Руффі (13-2)

Бо Нікал (8-1) проти Кайла Дакаса (17-4)

Дієго Лопес (27-8) проти Стіва Гарсії (19-5)

THE OFFICIAL BOUT LIST FOR #UFCWhiteHouse



[ LIVE Sunday June 14 on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/06d09Tm0jZ — UFC (@ufc) March 8, 2026

Зазначимо, що це шоу відбудеться 14 червня в Білому домі. Його організують на честь 250-річчя прийняття декларації незалежності США.

Нагадаємо, що напередодні відбувся бій у легкій вазі між Максом Голловеєм та Чарльзом Олівейрою за титул BMF у межах мейн-івенту UFC 326. У ньому впевнену перемогу здобув бразильський боєць.