UFC оголосив список поєдинків на бійцівське шоу в Білому домі
Getty Images
Став відомий список поєдинків, які відбудуться на UFC Freedom 250.
Його опублікувала пресслужба UFC.
Загалом буде проведено шість протистоянь. Попри високі очікування фанатів, лише два з них будуть титульними.
Головною подією стане битва Топурія – Гейджі. На її кону стоятиме чемпіонський пояс у легкій вазі.
Список усіх боїв:
- Ілія Топурія (17-0) проти Джастіна Гейджі (27-5) за титул чемпіона в легкій вазі
- Алекс Перейра (13-3) проти Сіріла Гана (13-2) за тимчасовий титул чемпіона у важкій вазі
- Шон О'Меллі (19-3) проти Айманна Захабі (14-2)
- Майкл Чендлер (23-10) проти Маурісіо Руффі (13-2)
- Бо Нікал (8-1) проти Кайла Дакаса (17-4)
- Дієго Лопес (27-8) проти Стіва Гарсії (19-5)
Зазначимо, що це шоу відбудеться 14 червня в Білому домі. Його організують на честь 250-річчя прийняття декларації незалежності США.
Нагадаємо, що напередодні відбувся бій у легкій вазі між Максом Голловеєм та Чарльзом Олівейрою за титул BMF у межах мейн-івенту UFC 326. У ньому впевнену перемогу здобув бразильський боєць.