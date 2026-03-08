Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон ММА

UFC оголосив список поєдинків на бійцівське шоу в Білому домі

Денис Іваненко — 8 березня 2026, 09:25
UFC оголосив список поєдинків на бійцівське шоу в Білому домі
Getty Images

Став відомий список поєдинків, які відбудуться на UFC Freedom 250.

Його опублікувала пресслужба UFC.

Загалом буде проведено шість протистоянь. Попри високі очікування фанатів, лише два з них будуть титульними.

Головною подією стане битва Топурія – Гейджі. На її кону стоятиме чемпіонський пояс у легкій вазі.

Список усіх боїв:

  • Ілія Топурія (17-0) проти Джастіна Гейджі (27-5) за титул чемпіона в легкій вазі
  • Алекс Перейра (13-3) проти Сіріла Гана (13-2) за тимчасовий титул чемпіона у важкій вазі
  • Шон О'Меллі (19-3) проти Айманна Захабі (14-2)
  • Майкл Чендлер (23-10) проти Маурісіо Руффі (13-2)
  • Бо Нікал (8-1) проти Кайла Дакаса (17-4)
  • Дієго Лопес (27-8) проти Стіва Гарсії (19-5)

Зазначимо, що це шоу відбудеться 14 червня в Білому домі. Його організують на честь 250-річчя прийняття декларації незалежності США.

Нагадаємо, що напередодні відбувся бій у легкій вазі між Максом Голловеєм та Чарльзом Олівейрою за титул BMF у межах мейн-івенту UFC 326. У ньому впевнену перемогу здобув бразильський боєць.

Читайте також :
Фото Особисто познайомився із Забарним: колишній чемпіон UFC відвідав матч ПСЖ – Монако
UFC

UFC

Олівейра знищив Голловея на UFC 326 і завоював титул BMF
Особисто познайомився із Забарним: колишній чемпіон UFC відвідав матч ПСЖ – Монако
Кривавий реванш у Лас-Вегасі: Голловей і Олівейра зійдуться за титул BMF на UFC 326
Накинувся на суперника з кулаками: російський боєць UFC влаштував масову бійку на турнірі з боротьби
Чемпіон UFC і друг Кадирова у нетверезому стані напав на ветерана армії США

Останні новини