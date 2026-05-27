Олімпійський чемпіон і колишня зірка UFC відвідали Дагестан, побратавшись із Махачєвим

У світі єдиноборств розгорівся черговий скандал після появи в мережі кадрів із Дагестану. Срібний призер Олімпійських ігор-2000 та колишня зірка UFC Йоель Ромеро прибув до Росії, де став гостем спортивних заходів у Дагестані.

Візит легендарного кубинця викликав бурхливу реакцію серед уболівальників, зважаючи на міжнародну ізоляцію російського спорту після повномасштабного вторгнення в Україну.

Особливу увагу привернуло відео, на якому Ромеро спілкується по телефону з чемпіоном UFC у легкій вазі Іслам Махачєв.

Під час розмови росіянин тепло привітав гостя та навіть запросив його провести спільне тренування. Судячи з оприлюднених кадрів, Ромеро позитивно відреагував на пропозицію.

Втім, ще більше здивування викликала присутність поруч із кубинцем іншої спортивної легенди – Міхайн Лопес. П'ятиразовий олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби також відвідав Росію та, як помітили користувачі соцмереж, перебував у чудовому настрої під час поїздки.

Додаткового резонансу ситуації додає той факт, що і Ромеро, і Лопес є одними з найвідоміших кубинських спортсменів свого покоління, а будь-які їхні публічні кроки традиційно привертають значну увагу спортивної спільноти.

