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Стало відомо, скільки Джошуа заробив за бій із Пренгою

Олександр Булава — 27 липня 2026, 14:13
Стало відомо, скільки Джошуа заробив за бій із Пренгою
Getty Images

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа здобув дострокову перемогу над албанцем Крістіаном Пренгою, відправивши суперника в нокаут у другому раунді.

За даними The Sportster, загальний призовий фонд поєдинку сягнув майже 5 млн фунтів стерлінгів (близько 6,6 млн доларів). Більшу частину гонорару забрав Джошуа — його заробіток оцінюють у 4 млн фунтів.

Для Пренги фінансовий підсумок поєдинку став рекордним у кар'єрі: албанець поповнив свій рахунок орієнтовно на 1 млн фунтів.

Раніше американський промоутер Лу ДіБелла заявив, що Пренга знає, що виграв у лотерею, додавши, що навіть десята частина його заявленого семизначного гонорару перевищить усе, що він заробив за свою кар'єру.

Зазначимо, що попередній вихід Джошуа в ринг проти Джейка Пола приніс британцю близько 90 млн доларів за загального призового фонду в межах 185–200 млн доларів. Окрім цього, колосальні прибутки Джошуа гарантували його протистояння з Олександром Усиком, Енді Руїсом та Володимиром Кличком.

Наступним суперником Джошуа має стати Тайсон Ф'юрі. 36-річний боксер одразу після битви пообіцяв вирвати серце "Циганського короля".

Ентоні Джошуа Крістіан Пренга

Ентоні Джошуа

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