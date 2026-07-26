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Гірн: Після двох нокдаунів кар’єра Джошуа могла завершитись

Олександр Булава — 26 липня 2026, 13:43
Гірн: Після двох нокдаунів кар’єра Джошуа могла завершитись
Едді Гірн
Getty Images

Промоутер Едді Гірн відреагував на перемогу Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) над Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО).

Про це він розповів у коментарі

Ей Джей повернувся до виступів після аварії, внаслідок якої втратив двох друзівСіну Гамі та Роберта Латца.

"Колись бокс врятував його. Він був йому потрібен, щоб пережити всі ці проблеми. Останній тренувальний табір дав йому змогу зосередитися в момент, коли він переживав стільки горя та болю.

І ви не знаєте, через що йому довелося пройти в тому таборі, бо він сильна людина і любить справлятися зі своїми проблемами самостійно. Я не кажу, що це правильно, але це його спосіб", – заявив промоутер.

Зазначимо, що під час поєдинку албанець двічі відправив Ентоні в нокдаун у першому раунді. Проте британець зібрався та вже у другій 3-хвилинці нокаутував суперника.

"Сам факт того, що він сьогодні вийшов у ринг, вражає. Після двох нокдаунів у першому раунді здавалося, ніби його кар'єра може завершитися, але він знову знайшов у собі сили підвестися і продовжити битися.

Він робив це завжди, зокрема останні сім місяців. Це важко навіть для команди, а уявіть, як це для нього", – підсумував Гірн.

Після перемоги Джошуа заявив, що проявив чемпіонський характер. Він також пообіцяв вирвати серце Тайсону Ф'юрі, з яким має провести битву наприкінці року.

Едді Гірн Ентоні Джошуа Крістіан Пренга

Едді Гірн

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