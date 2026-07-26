Гірн: Після двох нокдаунів кар’єра Джошуа могла завершитись

Промоутер Едді Гірн відреагував на перемогу Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) над Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО).

Про це він розповів у коментарі

Ей Джей повернувся до виступів після аварії, внаслідок якої втратив двох друзів – Сіну Гамі та Роберта Латца.

"Колись бокс врятував його. Він був йому потрібен, щоб пережити всі ці проблеми. Останній тренувальний табір дав йому змогу зосередитися в момент, коли він переживав стільки горя та болю. І ви не знаєте, через що йому довелося пройти в тому таборі, бо він сильна людина і любить справлятися зі своїми проблемами самостійно. Я не кажу, що це правильно, але це його спосіб", – заявив промоутер.

Зазначимо, що під час поєдинку албанець двічі відправив Ентоні в нокдаун у першому раунді. Проте британець зібрався та вже у другій 3-хвилинці нокаутував суперника.

"Сам факт того, що він сьогодні вийшов у ринг, вражає. Після двох нокдаунів у першому раунді здавалося, ніби його кар'єра може завершитися, але він знову знайшов у собі сили підвестися і продовжити битися. Він робив це завжди, зокрема останні сім місяців. Це важко навіть для команди, а уявіть, як це для нього", – підсумував Гірн.

Після перемоги Джошуа заявив, що проявив чемпіонський характер. Він також пообіцяв вирвати серце Тайсону Ф'юрі, з яким має провести битву наприкінці року.