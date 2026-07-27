Ф’юрі та Джошуа побили андердогів, Сіренко запам’ятався брутальним нокаутом: огляд найшаленішого боксерського вікенду літа

Зазвичай великий бокс роздає топові події дозовано. За місяць назбирається три-чотири поєдинки, які дійсно змушують фанатів прокидатися серед ночі або переносити всі справи заради трансляції.

Та останні чотири дні стали справжнім подарунком для шанувальників цього виду спорту. Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа знову вийшли в ринг, Владислав Сіренко здобув найгучнішу перемогу у професійній кар'єрі, Сергій Дерев'янченко вкотре продемонстрував характер, а Еррол Спенс остаточно поставив крапку у своїй блискучій кар'єрі.

Кожен із цих боїв мав власний сюжет, драму та підтекст. Десь фаворити спокійно виконали роботу, десь ледь не стали жертвами сенсації, а десь стало очевидно, що вік у професійному спорті – суперник, якого ще ніхто не переміг.

Ф'юрі побив колишнього спаринг-партнера Усика та суперника Кличка

Маріуш Вах на початку 2010-х вважався одним із найнебезпечніших претендентів у гевівейті. У листопаді 2012 року він програв Віталію Кличку, хоча до того мав ідеальний рекорд – 27 перемог без жодної поразки. Пізніше поляк працював спаринг-партнером Олександра Усика, допомагаючи українцю готуватися до великих поєдинків.

Втім, Вах зразка 2012 року та Вах зразка 2026-го – це абсолютно різні боксери. Тож не дивно, що Тайсон Ф'юрі виходив у ринг без найменшого тиску. Коефіцієнти букмекерів натякали: інтриги тут не передбачається.

Mariusz Wach tags Tyson Fury with a sneaky right hand 👀 pic.twitter.com/s6BEsY2OFt — Sun Sport (@SunSport) July 24, 2026

Сам бій це лише підтвердив. "Циганський король" почувався максимально розкуто. Він працював джебом, додавав силові бокові, регулярно атакував корпус і навіть дозволяв собі шоу. Найяскравіший момент – несподіваний поцілунок суперника в лоб, після якого Ф'юрі усміхнувся так, ніби перебував не на боксерському поєдинку, а на дружній фотосесії.

Після сьомого раунду команда 46-річного поляка відмовилася від продовження бою.

Перемога виглядала впевненою, але водночас не дала відповіді на головне питання: чи готовий Ф'юрі знову битися з елітою дивізіону? Адже домінувати над ветераном – це одне, а повертатися у титульну гонку – зовсім інше.

І тут слово несподівано взяв Ентоні Джошуа, який після не впевненого виступу свого земляка сказав...

Hold my beer, Tyson

Крістіан Пренга був значно молодшим за Ваха, а його статистика виглядала майже ідеально – 20 перемог, одна поразка та 20 нокаутів.

Щоправда, професійний бокс давно навчив не закохуватися у красиві цифри. Завжди варто дивитися, кого саме перемагав боксер. А серед суперників албанця практично не було опозиції, яка хоча б віддалено нагадувала рівень Джошуа чи навіть того ж Ваха кількарічної давнини.

Едді Гірн і команда британця активно розповідали, наскільки небезпечним є Пренга. Частково це було елементом "продажу" – перед великим шоу потрібно створити правильну атмосферу. Насправді ж більшість експертів чекали на впевнену перемогу Ей Джея.

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До роздягальні британця завітав навіть Олександр Усик. Колишні суперники давно залишили всі образи позаду. Українець помолився за Джошуа та побажав йому успіху.

І вже у першому раунді стало зрозуміло, що молитви точно не були зайвими.

Джошуа пропустив важкий аперкот, після чого Пренга кинувся добивати фаворита. Британець виглядав розгубленим, багато рухався назад і відверто рятувався до фінального гонгу. Якби раунд тривав хоча б на 15-20 секунд довше, нас цілком могла чекати одна з найбільших сенсацій року.

Та досвід чемпіонів проявляється саме у кризові моменти.

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На другий раунд вийшов уже зовсім інший Джошуа. Він перестав нервувати, забрав центр рингу, почав працювати джебом і не дозволяв супернику скорочувати дистанцію. Пренга ж, навпаки, став набагато обережнішим, втратив агресію і вже не ризикував так, як на старті.

Перевага британця почала стрімко зростати, а фіналом став черговий достроковий успіх. Утім, певний осад усе ж залишився.

Ще три-чотири роки тому афіша "Джошуа – Ф'юрі" означала б битву двох головних зірок надважкої ваги. Сьогодні ж вона більше нагадує зустріч двох легенд, які намагаються довести насамперед самим собі, що ще не час завершувати кар'єру. І якщо цей бій таки відбудеться, то на кону стоятиме не лише престиж, а й своєрідний титул: "Хто все ще здатний переконати світ, що пенсія може почекати".

Цзю поставив крапку в кар'єрі Спенса

Одразу після поразки від Тіма Цзю Еррол Спенс оголосив про завершення професійної кар'єри.

Австралієць переміг одноголосним рішенням суддів – 118:110, 117:111 та 117:111.

Для американця це був перший вихід у ринг із 2023 року. Такі паузи майже ніколи не проходять безслідно, особливо коли мова йде про боксера, чий стиль завжди будувався на високому темпі.

Перші чотири раунди Спенс ще нагадував себе найкращих часів. Він комбінував, багато рухався, заходив за передню ногу суперника та добре працював корпусом.

Але поступово паливо закінчилося.

Цзю методично забирав центр рингу, частіше влучав, вигравав епізоди та без зайвого ризику довів поєдинок до перемоги.

Для австралійця це хороший шанс частково реабілітуватися після останніх невдач. Водночас середня вага зараз переживає дуже сильний період, тому навіть така перемога ще не гарантує Тіму швидкого повернення до статусу одного з головних претендентів на чемпіонські титули.

Сіренко приємно дивує

Рік тому Владислав Сіренко зазнав першої поразки у професійній кар'єрі, поступившись Соломону Дакресу. Тоді українця багато критикували. Він виглядав надто пасивним, майже не загострював бій і не демонстрував тієї спортивної злості, яку хочеться бачити від боксера у ринзі.

Поєдинок проти досвідченого Отто Валліна показав зовсім іншого Сіренка.

Українець із перших секунд нав'язав високий темп, багато пресингував, постійно скорочував дистанцію й змушував шведа працювати другим номером. Публіка в Нью-Йорку це оцінила, дедалі частіше скандуючи: "Сіренко! Сіренко!".

Так, питання до функціональної готовності ще залишаються. Починаючи приблизно із сьомого раунду Валлін виглядав трохи свіжішим, краще пересувався рингом і більше рухався на ногах.

Але ефективності це майже не додало.

У заключних раундах швед пішов ва-банк. Символічно, адже його боксерське прізвисько – "All In". Та цього разу ризик себе не виправдав.

Сіренко зустрів суперника серією важких ударів, після яких Валлін буквально знепритомнів у куті рингу. Це був один із найжорсткіших нокаутів року. Медики та рефері кілька хвилин перебували поруч із шведом, який нерухомо лежав на настилі. На щастя, згодом він зміг самостійно підвестися.

🇺🇦 VLADYSLAV SIRENKO OUT OF NOWHERE 😵‍💫



HE KO's WALLIN IN THE FINAL SECONDS ‼️#ZuffaBoxing09 | 📺 https://t.co/59YzXQz8h5 pic.twitter.com/Kuli2vEbTJ — Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) July 27, 2026

Для Владислава ця перемога означає значно більше, ніж просто ще одну галочку у рекорді. Він голосно нагадав про себе всій надважкій вазі та довів, що після невдачі може повертатися ще сильнішим. Саме такі вечори часто стають відправною точкою для хорошо перезапуску кар'єри.

Вік не проведеш

Сергій Дерев'янченко назавжди залишиться боксером, який не боявся викликів. Геннадій Головкін, Джермалл Чарло, Даніель Джейкобс, Крістіан Мбіллі – українець ніколи не шукав легких шляхів.

Та більшість цих яскравих виступів залишилися у минулому.

У 40 років виходити проти 23-річного проспекта Джаліла Геккета – це вже окремий виклик. Молодість не гарантує перемоги, але дуже часто дає ті кілька відсотків переваги, які й визначають результат.

Саме це і сталося.

Боксерський IQ Дерев'янченка нікуди не зник. Його бажання битися, характер і сміливість також залишилися на найвищому рівні.

Проте реакція вже не та.

Геккет був лише трохи швидшим, трохи краще працював на ногах, трохи оперативніше виходив із небезпечних ситуацій. Саме це "трохи" й принесло йому перемогу на записках суддів – 98:92, 97:93 та 96:94.

Це точно не був односторонній бій. Сергій вкотре підтвердив, що навіть у 40 років здатен створювати проблеми дуже якісним суперникам. Можливо, Zuffa Boxing ще запропонує українцю один цікавий поєдинок.

Та головне питання залишається відкритим: чи варто продовжувати кар'єру, коли вже через кілька місяців тобі виповниться 41?

Відповідь знає лише сам Дерев'янченко. Спортсмени взагалі рідко вчасно завершують кар'єру – адреналін затягує сильніше за будь-які оплески чи гроші. Але інколи найважча перемога в житті – це не нокаутувати суперника, а знайти в собі сили одного дня сказати: "Досить".