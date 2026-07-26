Я вирву йому серце, адже він не Усик: Джошуа – про свій бій з Ф'юрі
Боксер Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) після перемоги над Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО) вчергове кинув виклик Тайсону Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).
Слова Ей Джея передає Ringmagazine.com.
"А тепер до важливіших питань: де Тайсон Ф'юрі? Він тут чи ні? Я вирву йому серце, він не Олександр…
Жарти жартами, але в цій ситуації є дві сторони… одна – це запал: треба мати цю енергію, але й повагу. Я поважаю все, чого він досяг, але як людина, яка давно закликала до цього поєдинку, можу сказати: ось ми й тут.
Сподіваюся, на вболівальників чекає чудове видовище", – сказав британець.
У бою з албанцем колишній чемпіон світу двічі побував у нокдауні під час першого раунду.
Огляд бою Ентоні Джошуа – Крістіан Пренга
Нагадаємо, Олександр Усик вважає, що Ентоні переможе "Циганського Короля" в наступному поєдинку.