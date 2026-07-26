Я вирву йому серце, адже він не Усик: Джошуа – про свій бій з Ф'юрі

Боксер Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) після перемоги над Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО) вчергове кинув виклик Тайсону Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Слова Ей Джея передає Ringmagazine.com.

"А тепер до важливіших питань: де Тайсон Ф'юрі? Він тут чи ні? Я вирву йому серце, він не Олександр…

Жарти жартами, але в цій ситуації є дві сторони… одна – це запал: треба мати цю енергію, але й повагу. Я поважаю все, чого він досяг, але як людина, яка давно закликала до цього поєдинку, можу сказати: ось ми й тут.

Сподіваюся, на вболівальників чекає чудове видовище", – сказав британець.