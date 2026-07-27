Голову теж треба було освятити: Брієдіс згадав ритуал Усика та Джошуа, аналізуючи останній бій британця

Колишній чемпіон світу Маїріс Брієдіс (28-3, 20 KO) висловився про перемогу Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) над Крістіаном Пренгою (20-2, 20 КО).

Своєю думкою він поділився на власному ютуб-каналі.

Латвієць заявив, що Ей Джей виглядав дуже непереконливо на початку. Також він згадав Олександра Усика.

"Олександр Усик перед боєм Ентоні Джошуа освятив рукавички, але голову теж треба було освятити, бо в першому раунді два нокдауни. Ледве витримав до закінчення раунду Ентоні Джошуа. А Крістіан Пренга дуже добре влучав, і аперкоти. Я переглянув його кар'єру, це його коронні удари ось цим правим ударом через руку. Саме правий сильний у нього удар був. Чимось навіть нагадав мені Верховена. Стиль Верховена такий теж закритий, сам високий хлопець, закритий йшов на нього, сильні удари влучав", – сказав Брієдіс.

Також спортсмен не вірить у те, що це був договірний бій, про що почали ходити розмови в мережі. Проте його здивувало, що після першого раунду албанець припинив тиснути, хоча вже двічі відправляв британця в нокдаун.

"Після першого раунду він просто дав себе бити. І, звичайно ж, у Ентоні Джошуа дуже потужний удар також. Ми бачили результат. У першому раунді Ей Джей повалявся, посміхався. Насправді посмішка – це показник, що людина пливе. Що там посміхатись? Ти програєш, а ти посміхаєшся. Дуже багато хто на змаганнях так робить, типу: "У мене все добре", а сам пішов у кут, хоча йому кажуть: "Суддя відраховує". І ось було видно, що він пливе. Насправді, це показник. Видно було, що він дуже сильно насправді плив", – сказав Брієдіс.

Нагадаємо, що Джошуа нокаутував Пренгу у другому раунді. Після цього він похвалив команду Усика, заявивши, що завдяки ній він зміг швидко відновитись після провального старту.

Оцінку цій перемозі дав й український боксер. Він сказав, що це було саме те повернення, на яке всі чекали.