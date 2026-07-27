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Він переможе його нокаутом: Пренга дав свій прогноз на поєдинок Джошуа – Ф'юрі

Олексій Мурзак — 27 липня 2026, 17:22
Він переможе його нокаутом: Пренга дав свій прогноз на поєдинок Джошуа – Ф'юрі
Крістіан Пренга
Getty Images

Албанський боксер надважкої ваги Крістіан Пренга (20-2, 20 КО) дав свій прогноз на майбутній поєдинок між колишніми чемпіонами світу, британцями Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО), висловивши думку, що "Циганський король" зазнає поразки.

Про це він сказав у коментарі Boxing King Media.

"Думаю, переможе Джошуа. Як саме? Нокаутом", – коротко відповів Пренга.

Нагадаємо, саме Ентоні Джошуа здобув дострокову перемогу над албанцем, відправивши суперника в нокаут у другому раунді.

Як відомо, колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) також вважає, що Ентоні переможе "Циганського Короля" в наступному поєдинку.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Крістіан Пренга

Ентоні Джошуа

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