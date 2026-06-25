Батько Ф'юрі спрогнозував хід бою Джошуа – Пренга: Він занадто швидко підставить підборіддя

Джон Ф'юрі, батько колишнього чемпіона у гевівейті Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО), не бачить Крістіана Пренгу (20-1, 20 КО) суперником, об якого Ентоні Джошуа (29-3, 26 КО) може спіткнутися.

Його слова наводить TalkSPORT Boxing.

Ф'юрі оцінив шанси албанського боксера у протистоянні 25 липня у саудівському Ер-Ріяді.

"Я знаю, як це працює з кікбоксерами. Я працюю з кікбоксером елітного рівня, і я знаю, наскільки важко було перевести його в бокс. Я просто не думаю, що він становитиме велику загрозу для Ей Джея.

Я думаю, він придивиться до нього. На жаль, я думаю, що він занадто швидко підставить підборіддя. А Ей Джей має руйнівну силу. Тож, як тільки цей удар влучить, все буде скінчено", – сказав батько "Циганського короля".