Батько Ф'юрі спрогнозував хід бою Джошуа – Пренга: Він занадто швидко підставить підборіддя
Джон Ф'юрі, батько колишнього чемпіона у гевівейті Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО), не бачить Крістіана Пренгу (20-1, 20 КО) суперником, об якого Ентоні Джошуа (29-3, 26 КО) може спіткнутися.
Його слова наводить TalkSPORT Boxing.
Ф'юрі оцінив шанси албанського боксера у протистоянні 25 липня у саудівському Ер-Ріяді.
"Я знаю, як це працює з кікбоксерами. Я працюю з кікбоксером елітного рівня, і я знаю, наскільки важко було перевести його в бокс. Я просто не думаю, що він становитиме велику загрозу для Ей Джея.
Я думаю, він придивиться до нього. На жаль, я думаю, що він занадто швидко підставить підборіддя. А Ей Джей має руйнівну силу. Тож, як тільки цей удар влучить, все буде скінчено", – сказав батько "Циганського короля".
1 червня 2026 року Джошуа та Пренга провели першу дуель поглядів. Це буде проміжний двобій для Ей Джея перед ймовірною британською битвою проти Тайсона Ф'юрі. Британські супертяжі раніше підписали контракт про очну зустріч.
Напередодні албанець зробив гучну заяву, яка безпосередньо стосується британця.
Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Ентоні нокаутував блогера-боксера Джека Пола у шостому раунді.