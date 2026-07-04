Є дві речі, які справді відрізняють його від інших: Джошуа – про спільні тренування з Усиком

Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) висловився про спільні тренування з Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та висновки, які він зробив після них.

Слова британця передає DAZN Boxing.

Зірковий супертяж зізнався, що є три елементи, які засвоїв, перебуваючи поряд з українцем. Він пояснив, що відрізняє його колишнього суперника від інших.

"У спорті є фізична підготовка, яку, я гадаю, можна покращити. Можна покращити фізичну витривалість, силу – все, що завгодно. Ще є ментальна складова. Її також можна розвивати: працювати з психологом, змінювати власне мислення, ставити перед собою амбітніші цілі, прагнути більшого. І ще одна річ, яка відрізняє Усика від багатьох інших бійців, це його духовність. Я думаю, коли ці три чакри чи складові перебувають у гармонії, тебе дуже важко перемогти", – сказав Джошуа.

Ей Джей заявив, що тренування з Усиком підштовхують його вперед. Він висловив захоплення дисципліною, яку має українець.

Також британець виділив дві речі, які роблять Олександра особливим. На його думку, саме вони роблять різницю в боях:

"Тренування з ним – це не про стилі. Я не намагаюся стати шульгою та наслідувати його стиль. Але я бачу духовний бік питання. Коли я приходжу до спортзалу, я набагато більше молюся. Він дуже багато молиться, і я можу запозичити це в нього та використати будь-де. Я не можу перенести його стиль, тому що різні тренери завжди змінюватимуть твій стиль, але молитву я можу перенести куди завгодно, до будь-якого тренера. Так само і трудову етику. Є дві речі, які, на мою думку, справді відрізняють його від інших... Хоча він і бере участь у складних боях, він виривається вперед завдяки цим маленьким, але постійним речам, які він робить: молиться та старанно працює. Він говорить, що дисципліна важливіша за мотивацію".

Нагадаємо, що восени 2025 року Ентоні Джошуа почав тренуватись з командою Олександра Усика. Навесні вони разом відвідали Україну й цей візит справив велике враження на британця.

Свій наступний поєдинок він проведе 25 липня проти Крістіана Пренги. Після цього Ей Джей має розділити ринг з Тайсоном Ф'юрі.