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Ексчемпіон світу назвав фактор, який стане вирішальним у битві Джошуа – Ф'юрі

Денис Іваненко — 23 червня 2026, 10:44
Ексчемпіон світу назвав фактор, який стане вирішальним у битві Джошуа – Ф'юрі
Ф'юрі та Джошуа
Getty Images

Британський боксер Біллі Джо Сондерс (30-1, 14 КО) поділився думками про поєдинок між Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) і Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Його слова передає Boxing News Online.

Колишній чемпіон світу назвав сильні сторони обох бійців. Він назвав фактор, який стане вирішальним у майбутній битві.

"У кожного з них є свої сильні сторони. Ей Джей сильніший фізично та завдає чистіших ударів, Тайсон – кращий боксер, більш технічний і рухливий. Думаю, переможе той, хто зможе скласти та реалізувати кращий план на бій", – сказав Сондерс.

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі й Ентоні Джошуа вже підписали контракт на бій. Про нього ще не було оголошено офіційно, але очікується, що він відбудеться в четвертому кварталі 2026 року.

До цього вони проведуть проміжні поєдинки. Ей Джей розділить ринг із Крістіаном Пренгою, а суперник "Циганського короля" поки невідомий, інсайдери заявляли, що ним має стати інший албанець.

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