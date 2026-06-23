Ексчемпіон світу назвав фактор, який стане вирішальним у битві Джошуа – Ф'юрі

Британський боксер Біллі Джо Сондерс (30-1, 14 КО) поділився думками про поєдинок між Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) і Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Його слова передає Boxing News Online.

Колишній чемпіон світу назвав сильні сторони обох бійців. Він назвав фактор, який стане вирішальним у майбутній битві.

"У кожного з них є свої сильні сторони. Ей Джей сильніший фізично та завдає чистіших ударів, Тайсон – кращий боксер, більш технічний і рухливий. Думаю, переможе той, хто зможе скласти та реалізувати кращий план на бій", – сказав Сондерс.

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі й Ентоні Джошуа вже підписали контракт на бій. Про нього ще не було оголошено офіційно, але очікується, що він відбудеться в четвертому кварталі 2026 року.

До цього вони проведуть проміжні поєдинки. Ей Джей розділить ринг із Крістіаном Пренгою, а суперник "Циганського короля" поки невідомий, інсайдери заявляли, що ним має стати інший албанець.