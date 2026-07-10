Заведу тебе туди, де ти ще ніколи не був: Белью розкрив план Усика на гіпотетичний бій з Ітаумою

Колишній чемпіон світу Тоні Белью переконаний, що Мозесу Ітаумі (14-0, 12 КО) варто триматися подалі від Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова наводить Boxing News 24/7.

Британець вважає, що гіпотетичний двобій би погано вплинув на розвиток кар'єри "Нового Майка Тайсона".

"Я вважаю, що було б абсолютним божевіллям випускати Мозеса Ітауму на бій з Усиком, коли він ще жодного разу не заходив далі шостого раунду. Ви справді випустили б такого боксера проти такого суперника? План Усика був би простим: "Мені треба лише протриматися з тобою шість раундів, хлопче. Я заведу тебе туди, де ти ще ніколи не був", – заявив Тоні.

Белью додав, що найкращою перемогою у кар'єрі Ітауми залишається звитяга над Джермейном Франкліном, яка відбулася 29 березня 2026 року у Манчестері на арені "Co-op Live".

Водночас ексчемпіон похвалив роботу промоутера Френка Воррена, який, на його думку, дуже добре будує кар'єру Мозеса. Він створює великий ажіотаж навколо 21-річного британського супертяжа.

Нагадаємо, що тренер Ітауми дорікнув Усику, який, за його словами, запізно відмовився від усіх своїх чемпіонських поясів.

Наступний бій Мозеса повинен відбутися 29 серпня проти хорвата Філіпа Хрговича на арені "О2" у Лондоні. Натомість українцю після звільнення титулів приписують прощальну битву проти Деонтея Вайлдера у США.