Все може змінитися за секунду: Сіренко спрогнозував переможця реваншу Дюбуа – Вордлі

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (23-1, 20 КО) ексклюзивно для "Чемпіона" спрогнозував переможця реваншу між Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) та Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

"На мою думку, Вордлі переможе у реванші. Він буде більш сфокусованим та мотивованим. Але це суперважка вага, і все може змінитися за секунду", – заявив українець.

Друге протистояння британців відбудеться 17 жовтня 2026 року на лондонській арені "О2". Серед гостей вечора боксу буде Філіп Хргович. Після сенсаційної перемоги над Мозесом Ітаумою хорват зазіхнув на об'єднання титулів.

Сіренко розповів, з яким із боксерів (Дюбуа чи Вордлі) йому було б цікаво побачити дуель проти кривдника "Нового Майка Тайсона".

"Мені було б цікаво подивитися бій Філіпа з Вордлі. Звичайно, що обʼєднання титулів – це те, що всі хочуть побачити", – відповів Владислав.

Нагадаємо, що перший двобій закінчився технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO. Хоча Даніель двічі побував у нокдауні – у першій та третій трихвилинці.

Раніше Дерек Чісора зробив прогноз на британську дуель та заявив, що реванш проти Дюбуа стане останнім боєм у кар'єрі Вордлі. На таку заяву ветерана боксу вже відреагував Фабіо.