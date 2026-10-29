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Вони допомогли мені з підготовкою: Канело – про співпрацю з Усиком

Софія Кулай — 29 жовтня 2026, 11:24
Вони допомогли мені з підготовкою: Канело – про співпрацю з Усиком
Сауль Альварес та Олександр Усик
Getty Images

Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) розповів, що оточення Олександра Усика (25-0, 16 КО) допомагало йому з підготовкою до протистояння проти Крістіана Мбіллі (29-0-1, 24 КО).

Про це він висловився у коментарі Seconds Out.

"Ми спілкуємося, нам приємно проводити час разом, обговорюємо різні речі. Мені подобається приїжджати сюди заздалегідь, адже адаптуватися до місцевого часу досить складно. Минулого разу, коли я був в Ер-Ріяді, це далося мені нелегко. Тож я тренувався в Іспанії разом із ними. Вони допомогли мені з підготовкою, працюючи в команді з Едді Рейносо.

Ми провели чудовий тренувальний табір. Я вдячний усім – доктору Алі, Максу, Арчі, Сергію, Кубі – усім, хто допоміг мені досягти такої форми. І, звісно, ​​Едді – він тут головний, і ми виконали справді якісну роботу", – сказав Канело.

Канело готувався у тренувальному таборі Усика, але під керівництвом своєї команди. Однак спільне тренування із непереможеним українцем таки відбулося. Мексиканець вже оцінював підготовку до двобою у таборі Усика, а Олександр прибув разом із Саулем в Ер-Ріяд.

Двобій Альварес – Мбіллі відбудеться 31 жовтня 2026 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Додамо, що свій останній бій Сауль провів у вересні 2025 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився Теренсу Кроуфорду. В андеркарді цього ж мегафайту Мбіллі розписав нічию з Лестером Мартінесом.

Раніше колишній чемпіон світу у напівсередній вазі Шон Портер зізнався, як мексиканський боксер може зупинити непереможеного француза.

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