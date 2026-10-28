Аперкотом або лівим хуком: ексчемпіон розповів, як Канело може зупинити непереможеного француза
Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі Шон Портер (31-4-1, 17 KO) зробив важливі поради для Крістіана Мбіллі (29-0-1, 24 КО) напередодні протистояння проти Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО), давши прогноз на бій.
Його цитує Boxing News.
"У нього стиль, схожий на мій. Я міг би багато в чому робити те саме, що й Мбіллі. Я б порадив йому: "Коли ти відтісняєш Канело назад, не забувай бити по корпусу, а також намагайся обходити його збоку.
Думаю, найважливіше для Крістіана – не залишатися на лінії атаки, адже протягом усього бою він ризикуватиме отримати правий прямий удар. Ми знаємо, що він діє досить прямолінійно й постійно перебуває прямо перед суперником. Я думаю, що Канело зупинить Мбіллі – аперкотом або лівим хуком", – заявив Портер.
Двобій Альварес – Мбіллі запланований на 31 жовтня 2026 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).
До майбутнього протистояння Канело готується у тренувальному таборі Олександра Усика, але під керівництвом своєї команди. Однак спільне тренування із непереможеним українцем таки відбулося. Мексиканець вже оцінював підготовку до двобою у таборі Усика, а Олександр прибув разом із Саулем в Ер-Ріяд, де відбудеться вечір боксу.
Додамо, що свій останній бій Сауль провів у вересні 2025 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився Теренсу Кроуфорду. В андеркарді цього ж мегафайту Мбіллі розписав нічию з Лестером Мартінесом.