Аперкотом або лівим хуком: ексчемпіон розповів, як Канело може зупинити непереможеного француза

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі Шон Портер (31-4-1, 17 KO) зробив важливі поради для Крістіана Мбіллі (29-0-1, 24 КО) напередодні протистояння проти Сауля Альвареса (63-3-2, 39 КО), давши прогноз на бій.

Його цитує Boxing News.

"У нього стиль, схожий на мій. Я міг би багато в чому робити те саме, що й Мбіллі. Я б порадив йому: "Коли ти відтісняєш Канело назад, не забувай бити по корпусу, а також намагайся обходити його збоку.

Думаю, найважливіше для Крістіана – не залишатися на лінії атаки, адже протягом усього бою він ризикуватиме отримати правий прямий удар. Ми знаємо, що він діє досить прямолінійно й постійно перебуває прямо перед суперником. Я думаю, що Канело зупинить Мбіллі – аперкотом або лівим хуком", – заявив Портер.