Він прагне вирватися на вершину: чемпіон світу зробив прогноз на бій Канело – Мбіллі

Чемпіон IBF у другій середній вазі Ослейс Іглесіас (16-0, 15 КО) сподівається, що переможцем із бою Сауль Альварес (63-3-2, 39 КО) – Крістіан Мбіллі (29-0-1, 2 КО) вийде Канело, але оцінює шанси боксерів доволі рівно.

Про майбутній бій він висловився у коментарі The Ring.

"Я вважаю, що шанси в цьому бою 50 на 50. Канело має колосальний досвід і здатен домінувати в рингу. З іншого боку, Мбіллі вкрай агресивний і голодний до перемоги – він прагне вирватися на вершину. Сподіваюся, виграє Канело – це буде найцікавішим розкладом для всього дивізіону. Та хоч би хто переміг, я хочу з ним побитися. Для мене це не має принципового значення. Дасть Бог, переможець вийде проти мене. Я готовий. Цей великий шанс обов'язково настане, і тоді я вийду й заберу цей бій", – сказав Іглесіас.

Бій Альварес – Мбіллі запланований на 31 жовтня 2026 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

До майбутнього протистояння Канело готується у тренувальному таборі Олександра Усика, але під керівництвом своєї команди. Однак спільне тренування із непереможеним українцем таки відбулося.

Раніше мексиканець оцінив підготовку до двобою у таборі Усика.

Додамо, що свій останній бій Сауль провів у вересні 2025 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився Теренсу Кроуфорду. В андеркарді цього ж мегафайту Мбіллі розписав нічию з Лестером Мартінесом.