Ми обговорювали з Усиком його повернення в крузервейт: непереможений американець – про можливу дуель

Чемпіон WBA та WBO у важкій вазі Девід Бенавідес (32-0, 25 КО) розповів, що вів перемовини з Олександром Усиком (25-0, 16 КО) щодо потенційного протистояння у крузервейті.

Про це він висловився в інтерв'ю Fight Hub TV.

"Ми обговорювали з Усиком його повернення в крузервейт. Якби це був бій за звання абсолютного чемпіона... Зараз у нього немає поясів у надважкій вазі. Він – лінійний чемпіон, але поясів немає. Він відмовився від усіх. Розумієте, про що я? Тому, гадаю, такий бій був би значущішим. Звісно, поєдинок у надважкій вазі теж був би гучною подією, але тут є глибша історія – адже цей бій міг би бути за всі чотири пояси. Розумієте? Що ж, побачимо, бро. Якщо захочуть, щоб я піднявся у ваговій категорії – мені взагалі п***й, розумієте? Я просто хочу битися. Хочу битися з найкращими", – сказав Бенавідес.

Американець запевнив, якщо йому доведеться підійнятися у гевівейт для організації бою проти лінійного чемпіона, то він не відмовиться від цієї можливості.

29-річний непереможений боксер зізнався, якби йому влаштували протистояння з Усиком, то він би готувався до нього так, ніби від цього залежить усе його життя.

"Я не збираюся тікати, бо я взагалі не тікаю, але тренуватимуся так, ніби від цього залежить моє життя, розумієте? Саме так можна стати найкращою версією себе. До того ж, я хочу довести дещо людям, розумієте? Цей бій виник нізвідки – десь рік тому про нього заговорили. Я чув про це, але серйозно не замислювався, доки ми не почали обговорювати це по-справжньому. Як на мене, в Усика навіть більше досягнень, ніж у Канело. Щойно я його переможу, ніхто вже не зможе заперечити моє місце в історії боксу", – додав Бенавідес.

Була інформація, що Усик зацікавлений у протистоянні проти Бенавідеса, яке може відбутися у 2027-му році. Щоправда, Девід вже отримав свій наступний бій. 5 грудня 2026 року у Фініксі (штат Аризона) він поб'ється проти чемпіона світу за версією WBC Міхала Чесляка.

Нещодавно Хосе Бенавідес, батько та тренер чемпіона WBA та WBO у важкій вазі, зізнався, що хотів би побачити бій свого сина проти непереможеного українця.