Успіхи на рингу, похвала від Льюїса та співпраця з Усиком: Кіра Макогоненко – "Pink Panther" українського боксу

Українська школа боксу подарувала чимало зірок світового рівня. Брати Клички та Олександр Усик – представники еліти, чиї досягнення вже стали частиною історії цього виду спорту.

Володимир Сидоренко, Сергій Дзінзірук, Віктор Постол, Олександр Гвоздик і Денис Берінчик також здобували чемпіонські титули на професійному рингу. Були й інші вагомі успіхи як серед професіоналів, так і на аматорському рівні.

Останнім часом може скластися враження, що український бокс переживає певний спад. Щоправда, таке сприйняття багато в чому зумовлене надзвичайно високими очікуваннями.

Після більш ніж двох десятиліть гучних перемог будь-який крок назад здається мало не трагедією. Водночас український бокс продовжує виховувати нових спортсменів, які поступово заявляють про себе на міжнародній арені.

Серед активних українських боксерів за кількістю підписників у соціальних мережах лідирує Олександр Усик. На другому місці – 18-річна Кіра Макогоненко.

Відео в "Інстаграм" і "ТікТок" допомогли молодій боксерці стати впізнаваною далеко за межами України. Втім, популярність у соцмережах – лише одна частина її історії. За ефектними роликами стоять роки тренувань, виступи на міжнародних турнірах і поступовий перехід до дорослого боксу.

Наскільки далеко Кіра зможе просунутися, покаже час, але підстав стежити за її кар'єрою вже достатньо.

Перші успіхи та "ефект Мудрика"

У три-чотири роки дівчинка займалася гімнастикою, а приблизно у вісім років захопилася боксом.

"Це не було моє власне рішення, просто мама записала – от я й пішла. У вісім років я вже активно брала участь у змаганнях, турнірах, багато подорожувала. А одного дня прийшла до тата на тренування, побачила, як тато тренує хлопців, – і мені дуже сподобалося. Я спробувала, і так пів року поєднувала гімнастику з боксом: удень – розтяжка й акробатика, увечері – спаринги. З часом я зрозуміла: бокс – це моє. Мені подобається, як я виглядаю на рингу, як почуваюся в бою. Особливо захоплює момент, коли ти сам на сам із суперником, – це відчуття, які ні з чим не порівняєш", – зізнавалася спорсменка нещодавно.

Батько Кіри, Артем Макогоненко, колишній чемпіон світу з кікбоксингу, став її тренером. Щоправда, спочатку він не надто підтримував бажання доньки займатися боксом. Згодом ситуація змінилася, а тренувальний процес перетворився на важливу частину її життя.

instagram.com/artmakogonenko

Першу помітну міжнародну перемогу Кіра здобула у 2018 році на Кубку Берліна. У столиці Німеччини не знайшлося суперниць у її ваговій категорії, тому десятирічна українка перейшла до важчої категорії, де змагалася зі старшими дівчатами. Такий досвід став для неї можливістю перевірити себе в непростих умовах.

У 2021 році Макогоненко стала чемпіонкою Європи серед юніорів, а наступного року виграла престижний Кубок Балтійського моря в Німеччині. У 2023-му вона здобула "срібло" юніорського чемпіонату Європи.

Проте справжній прорив у впізнаваності стався завдяки соціальним мережам.

Свого часу схожий "вау-ефект" пережив Михайло Мудрик. Ще до повноцінного виходу на велику європейську футбольну сцену його фінти й технічні вправи привертали увагу в соцмережах. Відео поширювали популярні футбольні пабліки, зокрема 433. У результаті молодий футболіст здобув чималу аудиторію ще до того, як став широко відомим уболівальникам.

У Макогоненко історія розвивалася за схожим сценарієм. Вона регулярно публікувала відео з тренувань, демонструючи швидкість рук, координацію та незвичні вправи. Ролики збирали перегляди, а аудиторія поступово зростала.

В одному з найпомітніших відео Кіра одночасно працювала по боксерській груші та жонглювала тенісними м'ячами. Згодом до тренувань додалися балансборд, файтбол та інші вправи, які вимагали координації й концентрації.

Подібний контент добре працював у соціальних мережах: він був видовищним, зрозумілим навіть людям, далеким від боксу, і водночас демонстрував специфічні навички спортсменки.

Ролики підхопили міжнародні боксерські спільноти та відомі медіаплатформи, зокрема DAZN, ESPN Ringside і Top Rank. На відео Кіри звернув увагу й легендарний Леннокс Льюїс. Він поширив один із роликів українки, пожартувавши, що Еммануель Стюард не змушував його виконувати подібних вправ.

Ще один привід для уваги з'явився, коли Макогоненко перевершила результат Кріштіану Роналду в популярному фітнес-челенджі. Під час карантину через ковід португалець запустив ініціативу Living Room Cup, у межах якої учасники мали виконати якомога більше піднімань тулуба за 45 секунд. Роналду зробив 142 повторення, а Кіра – 158.

Боксерський стиль

Робити остаточні висновки про перспективи Макогоненко поки що зарано. Проте за доступними відеоматеріалами можна виокремити кілька рис її манери роботи: швидкість, координацію, реакцію та вміння оперативно оцінювати ситуацію.

Особливо помітна легкість рухів, завдяки якій Кіра часто встигає змінити позицію або відповісти на дію суперниці ще до того, як та завершує свою атаку.

Кіра Макогоненко (праворуч) проти Джудіт Хетчболд Queensberry/Leigh Dawney

Однак тренувальні відео не завжди дають повне уявлення про рівень боксера. Робота з грушею, вправи на координацію та спаринги мають різну специфіку, а справжнім випробуванням стають поєдинки з суперницями, які вміють адаптуватися до чужого стилю.

Саме регулярні виступи на високому рівні покажуть, наскільки ефективно Макогоненко зможе використовувати свої сильні сторони в різних ситуаціях, але відповідь на це дасть лише час.

Серед боксерів, на яких вона орієнтується, Кіра називає Олександра Усика, Менні Пак'яо, Мухаммеда Алі та Флойда Мейвезера. У кожного з них вона виокремлює певну якість: роботу ніг Усика, швидкість Пак'яо, джеб Алі та боксерський інтелект Мейвезера.

Водночас наслідувати видатних чемпіонів і сформувати власний стиль – різні завдання. Для молодої боксерки важливо не лише розвивати сильні сторони, а й навчитися адаптуватися до різних суперниць, контролювати темп поєдинку та ефективно діяти під тиском.

Макогоненко та її команда працюють не тільки над фізичною підготовкою й технікою. У 2026 році боксерка розповідала про заняття зі спортивним психологом, які допомагають їй краще розуміти себе та прогнозувати дії суперниць.

Бої та плани на майбутнє

У липні 2025 року Кіра провела виставковий поєдинок у Лондоні в межах боксерського медіатижня перед реваншем Олександра Усика та Даніеля Дюбуа. Виступ мав виставковий статус через вік спортсменки: на той момент їй було лише 17 років, а британські організатори не могли санкціонувати цей бій як повноцінний професійний поєдинок.

Джудіт Хетчболд і Кіра Макогоненко (справа) Queensberry/Leigh Dawney

Професійний дебют відбувся 21 березня 2026 року на боксерському вечорі Rising Stars від Usyk 17 Promotions. Суперницею українки стала співвітчизниця Поліна Довгінка. Макогоненко перемогла одностайним рішенням суддів за підсумками чотирьох раундів.

За її тріумфом у рингсайді спостерігали Олександр Усик та Ентоні Джошуа.

instagram.com/artmakogonenko/

Головна спортивна мета Кіри виходить за межі професійних титулів. Вона заявляє про намір виступити на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі та здобути золоту медаль. Для цього Макогоненко планує поєднувати аматорську кар'єру з виступами серед професіоналів.

Співпраця з Усиком

Олександр Усик ще не завершив спортивну кар'єру, але вже поступово розширює діяльність у боксерській індустрії. Він підтримує українських боксерів, зокрема Олександра Хижняка, та розвиває власні промоутерські проєкти.

Одним із напрямів цієї діяльності стала співпраця з молодими спортсменами, серед яких і Кіра Макогоненко.

Їхнє знайомство відбулося ще у 2017 році. За словами Кіри, тоді Усик організував челендж, учасники якого мали пройти якомога більшу відстань на руках. Дівчина згодом приїхала до Києва, щоб потренуватися з відомим боксером.

"Я вперше його побачила у 2017 році – у нього був челендж, хто більше пройде на руках. Я пройшла і приїхала в Київ тренуватися з ним. Я ще пам'ятаю, у мене є фотографія, де я на нього не дивлюся. Ми робимо бій із тінню в рингу, він повернутий до мене, а я – від нього. На нього всі дивляться, а я не хотіла, щоб він думав, що я приїхала тільки на нього подивитися. Я приїхала боксувати, чогось навчитися – і тому так не дивилася на нього. Не хотіла, щоб він подумав, ніби я приїхала тільки подивитися на нього і все. Сам по собі Олександр – просто нереальна людина, я дуже його поважаю та захоплююся ним".

Після перемоги на чемпіонаті Європи серед юніорів у 2021 році Кіра станцювала гопак. Цей танець добре знайомий уболівальникам Усика: саме так він відсвяткував тріумф на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.

Співпраця з Усиком може відкрити для Макогоненко додаткові можливості – від тренувального досвіду та участі в боксерських заходах до поступового просування на професійному рингу. Водночас наявність відомого промоутера сама по собі не гарантує великих титулів: вирішальними залишатимуться результати, рівень суперниць і правильне планування кар'єри.

Наразі інформації про наступний поєдинок Кіри в межах Usyk 17 Promotions немає. Нещодавно вона стала чемпіонкою України у ваговій категорії до 54 кг.

У майбутньому Макогоненко, ймовірно, частіше з'являтиметься в андеркардах професійних вечорів, адже тепер вік уже не є тією перешкодою, яка обмежувала її виступи раніше.