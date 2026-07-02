Британський супертяж обрав суперника для Усика: Трохи абсурдний

Британський супертяж Девід Аллен (26-9-2, 20 KO) висловився щодо потенційних суперників на фінал професійної кар'єри Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його слова передає Pro Boxing Fans.

У розмовах найчастіше фігурують імена Джона Джонса та Деонтея Вайлдера. Дещо менше почали говорити про реванш проти Ріко Верховена.

"З цих трьох, мабуть, бій з Вайлдером. Вайлдер – колишній чемпіон. Він щойно переміг Дерека Чісору. І він насправді один із найкращої четвірки цієї ери. Є Усик, Джошуа, Ф'юрі та Вайлдер. Вони були в четвірці найкращих. Тож я можу зрозуміти, чому цей бій може відбутися. Але бій за правилами боксу з Джоном Джонсом, мабуть, трохи абсурдний. Реванш з Верховеном, я думаю, був би цікавим через перший поєдинок, але бій з Джоном Джонсом трохи дивний", – заявив Аллен.

Нещодавно Усик відмовився від своїх чемпіонських поясів, попри це українець заявляв, що не йде зі спорту та має ще провести "last dance". На тлі цього генеральний директор UFC та один з керівників Zuffa Boxing Дейна Вайт розповів, чи можливий бій Олександра на його шоу.

Водночас авторитетне видання The Ring з посиланням на слова директора команди українця Сергія Лапіна повідомило, що наступним суперником Усика можуть стати Вайлдер або колишній чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс. Поєдинок може відбутися цього року в США та стати останнім у кар'єрі 39-річного боксера.

Раніше промоутер Едді Гірн поділився своєю думкою з приводу останнього опонента для Усика. За його словами, ним повинен стати "Бронзовий бомбардувальник".