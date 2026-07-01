Усик не уникав бою: Кабаєл повідомив, чому зірвався поєдинок з українцем

Новий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) повідомив деталі перемовин з командою Олександра Усика (25-0, 16 КО) щодо проведення бою.

Про це 33-річний боксер розповів Ютуб-каналу Ring Magazine.

Потенційний поєдинок мав відбутися у Німеччині, але сторони не досягли кінцевої угоди.

"Ми вели переговори з командою Усика щодо потенційного бою в Німеччині, але проблема була в тому, що ми дуже багато говорили, але домовленості не було досягнуто. І коли я побачив відео, я сказав, що це божевілля. Він зробив вакантними усі пояси, і я думав, що він завершує кар'єру, але на відео він сказав, що проведе ще один бій. Таке його рішення, і ми будемо його поважати. Для мене було б краще битися з Усиком. Він найкращий боєць усіх часів, найкращий у моєму дивізіоні зараз. Але маємо те, що маємо. Я його дуже поважаю", – сказав Кабаєл.

Німецький боксер переконаний, що Усик не уникав бою з ним, а вирішив провести останній поєдинок проти одного з американських надважковаговиків.

"Ні, він не уникав, але я думаю, що в нього залишився останній бій, і він завершить свою кар'єру. Він, можливо, битиметься з Джоном Джонсом або Деонтеєм Вайлдером", – додав Кабаєл.

Нагадаємо, що Олександр Усик звільнив чемпіонські пояси за версіями IBF, WBA, WBC та IBO. Українець наразі не збирається завершувати кар'єру, а планує провести "Last dance".

Агіт Кабаєл став володарем титулу WBC, оскільки раніше був тимчасовим чемпіоном. Свій перший захист він може провести восени.