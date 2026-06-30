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IBF призначила бій за титул Усика

Олександр Булава — 30 червня 2026, 23:27
IBF призначила бій за титул Усика
Мозес Ітаума
Getty Images

Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила бій між обов'язковим претендентом у надважкій вазі Френком Санчесом (26-1, 19 КО) та Мозесом Ітаумою (14-0, 12 КО) за вакантний титул організації.

Про це повідомляє The Ring.

IBF санкціонувала поєдинок між двома найрейтинговішими боксерами організації після того, як Олександр Усик звільнив чемпіонський пояс.

Нещодавно було оголошено про наступний бій Ітауми, який 9 серпня зустрінеться з хорватом Філіпом Хрговичем.

Зазначимо, що бій між Ітаумою та Санчесом уже був санкціонований у вересні минулого року, однак тоді Мозес відмовився від поєдинку.

Востаннє Ітаума виходив на ринг наприкінці березня 2026-го, коли яскраво нокаутував у п'ятому раунді Джермейна Франкліна.

Санчес у травні брутально нокаутував срібного призера Олімпіади-2020 Річарда Торреса.

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