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Усик обрав двох кандидатів на наступний бій – The Ring

Олександр Булава — 29 червня 2026, 23:42
Усик обрав двох кандидатів на наступний бій – The Ring
Олександр Усик
Денис Дідківський

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) наступний бій може провести проти Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО) або колишнього чемпіона UFC у важкій вазі Джона Джонса.

Про це повідомляє The Ring з посиланням на слова директора команди українця Сергія Лапіна.

Поєдинок може відбутись цього року в США. Він може стати останнім у кар'єрі 39-річного боксера.

40-річний Вайлдер був чемпіоном світу за версією WBC у 2015−2020 роках. "Бронзовий бомбардувальник" востаннє бився на початку квітня. Він роздільним рішенням суддів здолав Дерека Чісору.

Джон Джонс – дворазовий чемпіон UFC у напівважкій вазі та колишній чемпіон у важкій категорії. У березні 2023 року він завоював титул у важкій вазі, а згодом один раз успішно його захистив, перемігши Стіпе Міочича. У червні 2026 року американець оголосив про завершення кар'єри..

Напередодні український боксер звільнив чемпіонські пояси. Усик, попри звільнення поясів, заявив, що не йде зі спорту та має ще провести "Last dance".

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Олександр Усик

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