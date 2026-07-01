Втік від метушні: Усик показав сімейний відпочинок на природі із човном алкоголю і домашнім врожаєм

Після резонансної новини про те, що Олександр Усик звільнив усі свої чемпіонські пояси, український боксер вирішив ненадовго відволіктися від спортивних обговорень і присвятити час найріднішим.

Колишній чемпіон поділився серією атмосферних світлин із сімейного відпочинку на природі в Києві. На фотографіях Усик позує разом із дружиною Катериною.

Однак увагу підписників привернули не лише романтичні кадри. На столі можна побачити велику кількість свіжих овочів і фруктів, що створили справжню атмосферу літнього пікніка.

Не менш обговорюваною деталлю став човен, заповнений льодом, який спортсмени використали замість звичайного холодильника. Усередині лежали десятки пляшок пива та шампанського, що одразу викликало жваве обговорення серед уболівальників у соцмережах.

Нагадаємо, Усик, попри звільнення поясів, заявив, що не йде зі спорту та має ще провести "Last dance".

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Авторитетне видання вже назвало двох кандидатів, яких українець розглядає в якості останнього бою в кар'єрі.