Усик: Я не завершую кар'єру, попереду великий бій

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик, попри відмову від поясів, не планує завершувати професійну кар'єру та анонсував великий бій.

Його слова передає 24 канал.

Усик заявив, що готується до ще одного масштабного поєдинку, хоча ім'я наступного опонента наразі тримає в таємниці.

"Я поки що не завершую кар'єру. Попереду, як мінімум, ще один великий бій. З ким саме, зараз говорити зарано. Ми розглядаємо різні варіанти. Для мене важливо, щоб це був великий виклик, велика подія і гідні умови, які відповідають тому шляху, який ми пройшли. Коли рішення буде прийняте, я обов'язково про нього скажу", – сказав боксер.

Також Усик пояснив свій крок зі звільненням поясів, який він зробив заради майбутнього боксу.

"Я вже довів у ринзі все, що хотів довести. Кожен чемпіонський пояс був для мене великою честю. Сьогодні мене цікавлять лише великі бої, великі події та гідні виклики. Саме тому я свідомо звільнив пояси, щоб надважкий дивізіон жив і розвивався, а інші боксери отримали свій шанс", – зазначив Усик.

Нагадаємо, Усик став першим боксером в історії, який тричі здобував статус абсолютного чемпіона світу в епоху чотирьох основних поясів. Він досяг цього один раз у крузервейті у 2018 році та двічі – у надважкій вазі у 2024 та 2025 роках.

Після звільнення поясів WBC, WBA та IBF Ріко Верховен запропонував Усику провести реванш. У травні 2026 року українець здолав нідерландця в конкурентному поєдинку, що відбувся в Єгипті.