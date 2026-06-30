Джордан розкрив несподіваний поворот у кар'єрі Усика: Це відчувається і пахне як Zuffa

Відомий ведучий Саймон Джордан переконаний, що уболівальники боксу ще побачать на професійному рингу Олександра Усика (25-0, 16 КО), адже український боксер сам чітко дав це зрозуміти.

Його слова передає Ютуб-канал TalkSPORT Boxing.

Він переконаний, що у заяві та діях бійця із Криму пахне поєдинком під егідою нового промоушена Zuffa Boxing.

"Це відчувається і пахне як Zuffa. І це був би чудовий поштовх для них, тому що це додає їм довіри, адже у них зараз мало чого, окрім шуму Дейни Вайта. У них немає елітних бійців. Вони збираються підписати Джонні Фішера. Нам слід з цього робити велику подію? Якщо вони отримають Усика, то це інша справа. Але я думаю, що він вчинив морально правильно. Можливо, Джозеф Паркер шкодуватиме, що він не зробив це рік тому, бо Джо, можливо, не опинився б у таких обставинах, як зараз", – сказав Джордан.

Він запевнив, що українець зробив правильне рішення, коли відмовився від чемпіонських поясів, відкривши шлях іншим супертяжам.

"Я не думаю, що боксу у надважкій вазі потрібен Олександр Усик. У нас є молоде покоління бійців. Але ми ось-ось побачимо останні лебедині пісні цього тріумвірату Ф'юрі, Джошуа та Усик. Усик, з усією повагою до Тайсона Ф'юрі, є найкращим з них. І я думаю, що це правильний час, щоб піти. Тобто зробити вакантними пояси", – додав ведучий спортивного шоу.

У чутках фігурують два прізвища серед потенційних суперників Усика – Деонтей Вайлдер і Джон Джонс.

Додамо, що авторитетний журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Усик продовжує утримувати другу сходинку.