Відомий промоутер назвав останнього суперника Усика в кар'єрі

Едді Гірн висловився про рішення Олександра Усика (25-0, 16 КО) звільнити пояси та провести "Last dance" на своїх умовах.

Його слова передає Boxing Scene.

Серед іншого, британський промоутер назвав суперника, з яким українець має розділити ринг. Він вважає, що наступним опонентом уродженця Криму стане колишній чемпіон світу Деонтей Вайлдер (45-4-1, 43 КО).

Менеджер натякнув, що угоду між сторонами вже укладено.

"Наскільки я розумію, наступним суперником Усика стане Деонтей Вайлдер. Він хоче провести ще один великий бій і востаннє насолодитися моментом", – сказав Гірн.

Нагадаємо, що востаннє Усик востннє виходив на ринг 23 травня. Він технічним нокаутом переміг Ріко Верховена.

"Бронзовий бомбардувальник" востаннє бився на початку квітня. Він роздільним рішенням суддів здолав Дерека Чісору.