Вся справа в грошах: тренер назвав причину відмови Усика від чемпіонських поясів

Американський тренер Роберт Гарсія заявив, що колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (25−0, 16 КО) зробив титули вакантними, щоб не платити комісійні санкціонуючим організаціям.

Про це він розповів у коментарі Fight Hub TV.

Фахівець нагадав, що за кожний чемпіонський пояс українець платив відсоток з гонорару.

"Я не здивований, бо 3% від великого гонорару — це великі гроші. І вони йому більше не потрібні. Він уже довів, що є одним із найкращих в історії. Він один із найкращих у світі за рейтингом P4P. Тож йому не потрібно захищати пояси. Його бій проти того, з ким він битиметься, стане великою подією. Йому добре заплатять", – заявив тренер.

Гарсія припустив, що Усик наближається до завершення кар'єри, тож його вже не цікавить захист титулів.

"Олександр щойно бився з кікбоксером, у якого був лише один професійний бій чотири чи п'ять років тому. І ми все одно хотіли дивитися цей бій. І, напевно, він це відчув. Напевно, він відчув, що, можливо, все вже наближається до завершення.

Тож чи має сенс йому захищати свої пояси? По 3% за кожен із чотирьох поясів — це 12% його гонорару. Він заробляє великі гроші. Тому, слухайте, я його не звинувачую. Я, напевно, теж порадив би йому вчинити саме так. Йому більше не потрібні пояси. Йому більше не потрібно доводити, що він чемпіон світу", – підсумував Гарсія.