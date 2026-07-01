WBA зробила росіянина повноцінним володарем поясу Усика

Світова боксерська асоціація (WBA) перевела російського боксера Мурата Гассієва (33‑2, 26 КО) зі статусу регулярного чемпіона у категорію повноцінного володаря титулу в надважкій вазі.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Це рішення стало можливим після того, як Олександр Усик (25‑0, 16 КО) офіційно звільнив свої чемпіонські пояси. Організація вже оприлюднила оновлений рейтинг, у якому Гассієв піднявся на чемпіонську позицію, а українця взагалі виключили зі списків.

У липні 2018 року Усик та Гассієв зустрічалися у рингу в Москві. Тоді українець впевнено переміг суперника, завоювавши статус абсолютного чемпіона у крузервейті.

Нагадаємо, Мурат свій наступний бій проведе проти француза Тоні Йоки (15-3, 12 КО).

Напередодні Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила бій між обов'язковим претендентом у надважкій вазі Френком Санчесом (26-1, 19 КО) та Мозесом Ітаумою (14-0, 12 КО) за вакантний титул організації.