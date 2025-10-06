Українська правда
Чемпіон Більярд

Бойко – О'Салліван: усе, що відомо про матч

Руслан Травкін — 6 жовтня 2025, 23:06
Юліан Бойко
https://t.me/IulianBoikoTeam

Завтра, 7 жовтня, український снукерист Юліан Бойко проведе матч проти легенди цього виду спорту Ронні О'Саллівана.

Гра пройде в межах турніру Xi'an Grand Prix 2025 у місті Сінай, Китай.

Старт матчу – 14:30 за київським часом. Матч має бути на телеканалах TNT Sports та Eurosport.

20-річний Юліан та 49-річний Ронні ще не зустрічалися між собою.

О'Салліван висловив бажання перевершити рекорд легендарного валлійця

Останні 3 гри Юліана Бойка:

Останні 3 гри Ронні О'Саллівана:

О'Салліван назвав свою найболючішу поразку. Це сталося на Вемблі

Цього сезону Бойку щастить грати проти зірок снукеру. Він уже виходив проти Кайрена Вілсона, Чжао Сіньтуна, Алі Картера, Марка Вільямса та Стюарта Бінема. Також невдовзі він зіграє з головним ветераном мейн-туру Джиммі Вайтом.

О'Салліван востаннє грав ще в серпні, коли став фіналістом Saudi Arabia Masters, де програв Робертсону.

"Ракета" після цього пропустив відразу три турніри: Wuhan Open, English Open та British Open.

снукер Юліан Бойко Ронні О'Салліван

