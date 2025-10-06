Бойко – О'Салліван: усе, що відомо про матч

Завтра, 7 жовтня, український снукерист Юліан Бойко проведе матч проти легенди цього виду спорту Ронні О'Саллівана.

Гра пройде в межах турніру Xi'an Grand Prix 2025 у місті Сінай, Китай.

Старт матчу – 14:30 за київським часом. Матч має бути на телеканалах TNT Sports та Eurosport.

20-річний Юліан та 49-річний Ронні ще не зустрічалися між собою.

Останні 3 гри Юліана Бойка:

Останні 3 гри Ронні О'Саллівана:

поразка Нілу Робертсону (9:10)

перемога над Крісом Вейкліним (6:3)

перемога над Кайреном Вілсоном (6:5)

Цього сезону Бойку щастить грати проти зірок снукеру. Він уже виходив проти Кайрена Вілсона, Чжао Сіньтуна, Алі Картера, Марка Вільямса та Стюарта Бінема. Також невдовзі він зіграє з головним ветераном мейн-туру Джиммі Вайтом.

О'Салліван востаннє грав ще в серпні, коли став фіналістом Saudi Arabia Masters, де програв Робертсону.

"Ракета" після цього пропустив відразу три турніри: Wuhan Open, English Open та British Open.