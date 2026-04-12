О'Салліван прокоментував перемогу над семиразовим чемпіоном світу у виставковому матчі

Руслан Травкін — 12 квітня 2026, 17:50
Ронні О'Салліван і Стівен Хендрі
Вчора, 11 квітня, відбувся півфінал турніру John Virgo Trophy, в якому зійшлися Ронні О'Салліван і Стівен Хендрі – семиразові чемпіони світу зі снукеру. Матч проходив за правилами "Снукер900". 900 секунд на фрейм і 20 секунд на удар. "Ракета" переміг шотландця з рахунком 6-1.

Після гри він похвалив Стівена, нагадавши, що його колишній суперник бире кий до рук лише під час запису відео для свого ютуб-каналу. Слова О'Саллівана передає Thesun.co.uk

"Стівен для мене – найвеличніший гравець, якого я коли-небудь бачив, проти якого коли-небудь грав.

Він не так багато грає останнім часом, тому для нього діставати кий з футляра – це привілей. Його влучання в середню лузу все ще неймовірні.

Це повернуло мене на роки назад. Не було жодної слабкості. Його влучання в середню лузу досі неймовірне", – сказав Ронні.

В іншому півфіналі Джон Хіггінс переграв Марка Вільямса з рахунком 6:4. Сьогодні о 21:00 О'Салліван і Хіггінс визначать переможця John Virgo Trophy.

Турнір відбувається в ірландському місті Кілдер, який тривалий час приймав Irish Masters.

Ронні та Стівен ставали чемпіонами світу 7 разів. Хіггінс тріумфував чотири рази, Вільямс – тричі, але минулого року дійшов до фіналу, де програв Чжао Сіньтуну. 57-річний Хендрі завершив кар'єру в 2012 році.

