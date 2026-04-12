О'Салліван розгромив Хіггінса у фіналі John Virgo Trophy
Завершився виставковий турнір John Virgo Trophy, в якому зійшлися Ронні О'Салліван і Джон Хіггінс.
Матч завершився перемогою Ронні з рахунком 6-0.
Ронні О'Салліван (Англія) – Джон Хіггінс (Шотландія) 6:0
Серії Ронні: 125, 68, 65, 96, 73
Серії Джона: відсутні
Поєдинок проходив за правилами "Снукер900". Тобто, 900 секунд на один фрейм і 20 секунд на удар.
Ронні завжди грав швидко, тому відчував себе дуже комфортно. У першому фреймі він набрав 125 очок. Могло бути і більше, але останній чорний луза "виплюнула".
У Джона не виходило нічого. Особливо він прорахувався в кінцівці, коли замість спроби поставити снукер забив червону, чим зробив суперника фактично недосяжним.
"Чарівник із Вішоу" після цього посміхнувся, зрозумівши помилку, і пішов тиснути руку переможцю.
Це був перший в історії John Virgo Trophy. Його заснували на честь колишнього професійного гравця та коментатора Джона Вірго, який помер кілька місяців тому.
Вірго отримав професійний статус у 1976 році. У мейн-турі він затримався на 14 років. Снукерист у 1979 році став чемпіоном одного з найпрестижніших турнірів UK Championship. З 1994 року став повноцінним коментатором снукеру на BBC.
