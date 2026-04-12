О'Салліван розгромив Хіггінса у фіналі John Virgo Trophy

Руслан Травкін — 12 квітня 2026, 23:50
Завершився виставковий турнір John Virgo Trophy, в якому зійшлися Ронні О'Салліван і Джон Хіггінс.

Матч завершився перемогою Ронні з рахунком 6-0.

Снукер – John Virgo Trophy
Фінал, 12 квітня

Ронні О'Салліван (Англія) – Джон Хіггінс (Шотландія) 6:0

Серії Ронні: 125, 68, 65, 96, 73

Серії Джона: відсутні

Поєдинок проходив за правилами "Снукер900". Тобто, 900 секунд на один фрейм і 20 секунд на удар.

Ронні завжди грав швидко, тому відчував себе дуже комфортно. У першому фреймі він набрав 125 очок. Могло бути і більше, але останній чорний луза "виплюнула".

У Джона не виходило нічого. Особливо він прорахувався в кінцівці, коли замість спроби поставити снукер забив червону, чим зробив суперника фактично недосяжним.

"Чарівник із Вішоу" після цього посміхнувся, зрозумівши помилку, і пішов тиснути руку переможцю.

Це був перший в історії John Virgo Trophy. Його заснували на честь колишнього професійного гравця та коментатора Джона Вірго, який помер кілька місяців тому.

Вірго отримав професійний статус у 1976 році. У мейн-турі він затримався на 14 років. Снукерист у 1979 році став чемпіоном одного з найпрестижніших турнірів UK Championship. З 1994 року став повноцінним коментатором снукеру на BBC.

Нагадаємо, китаєць Чан Бін'юй оформив максимальний брейк у кваліфікації чемпіонату світу. Цей успіх дозволив йому отримати бонусом 147 тисяч фунтів

