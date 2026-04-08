Легенда АПЛ закликав посвятити О'Саллівана в лицарі

Легенда Манчестер Юнайтед і збірної Англії Вейн Руні обрав найкращого спортсмена в історії. Ексфутболіст назвав таким снукериста Ронні О'Саллівана.

Про це він заявив під час передачі "The Wayne Rooney Show" на BBC. Слова колишньої зірки АПЛ цитує Totallysnookered.com.

"Мій головний вибір – це суперечливо, але я його просто обожнюю, це Ронні О'Салліван. У снукері були справжні легенди. Джиммі Вайт, Стівен Хендрі – справжні легенди снукеру. Але з'явився Ронні О'Салліван і він грає різносторонньо, ризикуючи.

У рейтингу Руні О'Салліван обійшов Тайгера Вудса (2-ге місце), Майка Тайсона (3-тє), Серену Вільямс (4-те) та Тома Бреді та Майкла Джордана, які посіли п'яте місце.

Колишній рекордсмен збірної Англії за кількістю голів (його обійшов Харрі Кейн – прим.) далі описував свою захопленість О'Салліваном, наполягаючи на тому, щоб його посвятили в лицарі.

"На мою думку, він має бути сером Ронні О'Салліваном. Його слід посвятити в лицарі. Ми бачимо всіх цих кавалерів Ордена Британської імперії, людей посвячують у лицарі за різні речі. На мою думку, деяких справедливо, деяких не дуже. Ронні О'Салліван, за те, що він зробив для снукеру, і за титули, які він здобув, а також за те, що він подорожував різними країнами, має бути посвячений у лицарі".

Нещодавно "Ракета" встановив черговий рекорд у снукері. У грудні минулого року Рональд Антоніо відсвяткував своє 50-річчя.