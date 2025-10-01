Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Більярд

Бойко програв триразовому чемпіону світу в кваліфікації International Championship

Руслан Травкін — 1 жовтня 2025, 01:59
Бойко програв триразовому чемпіону світу в кваліфікації International Championship
Юліан Бойко
WST

Єдиний представник України серед у професійному турі снукеру Юліан Бойко поступився Марку Вільямсу в кваліфікації International Championship.

Валлієць виграв гру з рахунком 6:2.

Поєдинок розпочався успішно для 20-річного українця - перший фрейм завершився перемогою Юліана з рахунком 100:0, враховуючи серію в 53 очки.

Марк у наступному фреймі зробив сенчурі (113 очок) і зрівняв рахунок.

Після цього Марк забрав і наступні 4 фреймі. Бойко не здався і скоротив відстань, але останнє слово залишилося за 50-річним опонентом.

Снукер – International Championship
Кваліфікація, 30 вересня

Марк Вільямс (Вельс) – Юліан Бойко (Україна) 6:2 

Нагадаємо, Шон Мерфі після перемоги на British Open 2025 озвучив свої плани на цей сезон. 

снукер Юліан Бойко Марк Вільямс (снукер)

Марк Вільямс (снукер)

Мерфі сяє, Хігінс перевертає хід гри: результати British Open 2025
19-річний Муді переграв кривдника Бойка, Трамп поступився Мерфі: результати British Open
Бойко зіграє проти триразового чемпіона світу в кваліфікації на International Championship
День сенсацій на English Open: вилетіли Сіньтун, Робертсон та 50-річний Вільямс
Вілсон знову негативно дивує, Бресель взявся за розум: результати першого дня English Open

Останні новини