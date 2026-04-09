Чемпіон Більярд

Конкурент О'Саллівана: Ронні грає тоді, коли має настрій

Руслан Травкін — 9 квітня 2026, 22:48
Ронні О'Салліван
Зірковий снукерист Баррі Гокінс вважає, що представники "Класу92" Ронні О'Салліван, Джон Хіггінс і Марк Вільямс без особливих проблем подолають кваліфікацію на чемпіонат світу, якщо найближчими роками вилетять за межі топ-16.

Слова фіналіста ЧС-2013 передає Totallysnookered.com.

"Ронні – дивна людина. Іноді він грає в найнесподіваніших турнірах, бо просто хоче пограти і має настрій. Тож мене не здивувало б, якби він з'явився і зіграв у кваліфікації чемпіонату світу, бо іноді він просто обожнює грати.

Для Ронні не завжди йдеться про сам турнір. Просто в той момент він хоче пограти. Тож у Ронні, справді, немає ніякої логіки.

Так що, так, я не бачу причин, чому Ронні [О'Салліван], Марк [Вільямс] і Джон [Хіггінс] не спробували б свої сили, щоб повернутися до "Крусіблу". Хоча це буде (виліт за межі топ-16 – прим.) ще не скоро", – сказав Баррі.

Нагадаємо, чинний чемпіон світу Чжао Сіньтун розповів, що робив під час довготривалої дискваліфікації. 

