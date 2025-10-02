О'Салліван назвав свою найболючішу поразку. Це сталося на Вемблі

Зірка снукеру Ронні О'Салліван пригадав найболючішу для себе поразку за кар'єру. Він визнав, що це фінал Мастерса 2006 проти Джона Хіггінса.

Слова Ронні цитує The Sun.

"Є один момент, який я хотів би змінити в своїй кар'єрі… Люди, напевно, вважають, що це поєдинок, коли я змагався проти Стівена Хендрі на UK Championship 2006 року. Але це не той момент, адже я тоді не грав добре і не був у гарному стані.

Справжній момент, який я хотів би виправити, – це гра з Джоном Хіггінсом у фіналі Masters."

"Я думав, що маю 60 очок переваги в останньому фреймі, і в мене було кілька шансів. Зараз я, напевно, зіграв би цю кулю інакше або був би трохи спокійнішим у тисковій ситуації. Я думаю, що занадто хвилювався, і Хіггінс виграв", – зізнався Ронні.