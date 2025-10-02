О'Салліван назвав свою найболючішу поразку. Це сталося на Вемблі
Зірка снукеру Ронні О'Салліван пригадав найболючішу для себе поразку за кар'єру. Він визнав, що це фінал Мастерса 2006 проти Джона Хіггінса.
Слова Ронні цитує The Sun.
"Є один момент, який я хотів би змінити в своїй кар'єрі… Люди, напевно, вважають, що це поєдинок, коли я змагався проти Стівена Хендрі на UK Championship 2006 року. Але це не той момент, адже я тоді не грав добре і не був у гарному стані.
Справжній момент, який я хотів би виправити, – це гра з Джоном Хіггінсом у фіналі Masters."
"Я думав, що маю 60 очок переваги в останньому фреймі, і в мене було кілька шансів. Зараз я, напевно, зіграв би цю кулю інакше або був би трохи спокійнішим у тисковій ситуації. Я думаю, що занадто хвилювався, і Хіггінс виграв", – зізнався Ронні.
"Ракета" програв той матч із рахунком 9-10, хоча вів 9:8. Хіггінс за перемогу отримав 125 тисяч фунтів, а О'Саллівану дісталося "всього" 60 тисяч.
Фінал Masters-2006 проходив у Лондоні на Wembley Conference Centre у фойє легендарної арені "Вемблі".
Нагадаємо, раніше Ронні підтвердив, що зіграє проти Юліана Бойка на турнірі Xi'an Grand Prix 2025.