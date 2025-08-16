Грали всі 19 фреймів: О'Салліван і Робертсон видали драматичний фінал Saudi Arabia Masters

Сьогодні, 16 серпня, місті Джидда (Саудівська Аравія) відбувся фінал престижного снукерного турніру Saudi Arabia Masters 2025.

У фіналі зійшлися імениті Ронні О'Салліван та Ніл Роберстон. Гра завершилася перемогою Ніла з рахунком 10:9.

49-річний О'Салліван провалив денну сесію. Вона завершилася на користь австралійця 6:2. Ніл оформив три півсотні і один сенчурі-брейк.

У вечірній сесії перший фрейм забрав Ніл. 7:2 і здавалося, що вже все вирішено. Утім, Ронні думав інакше – п'ять фреймів поспіль. Причому в дуже домінантному стилі.

"Центуріон" зумів зібратися – 8:7. Але наступні два фрейми забрав О'Салліван. Гейм-фрейм розпочав Ронні 16:0, але невдало зіграв дабл. Ніл скористався помилкою і зрівняв рахунок, оформивши сенчурі.

Символічно, що рік тому, коли відбувся перший в історії Saudi Arabia Masters, Джадд Трамп і Марк Вільямс також визначили переможця на десайдері.

Вирішальний фрейм вдало розпочав Ронні – 35:0. Червоні кулі були у незручній позиції. "Ракета" зробив відіграш – хід перейшов до гравця з Мельбурна. Роберстон скористався шансом і поставив снукер, але англієць ударом від двох бортів викрутився і поставив биток практично туди, де той і був – справжнє мистецтво. Зі снукеру Ніл не вийшов – фол і 39:0.

Роберсон здаватися не збирався. Ронні погано пробив і зробив для Ніла зручну позицію. Австралієць без проблем зачистив стіл.

Для Ніла це 26-й трофей на рейтинговому турнірі. Ронні міг виграти свій 42-й титул.

ROBERTSON WINS JEDDAH TITLE 👏



He beats O'Sullivan 10-9 in the Saudi Arabia Masters final to claim £500k!#BattleOnTheBaize @saudibilliards @nr147 pic.twitter.com/zgn4ASfrkm — WST (@WeAreWST) August 16, 2025

Снукер – Saudi Arabia Masters 2025

16 серпня, фінал

Ніл Робертсон (Австралія) – Ронні О'Салліван (Англія) 10:9

Трофей турніру WST

Переможець отримав 500 тисяч фунтів. Фіналіст збагатився на 200 тисяч фунтів. Елліонт Слессор і Кріс Вейклін за вихід у півфінал заробили по 100 тисяч.

Єдиний представник України серед професіоналів Юліан Бойко дійшов до 5 раунду, де програв титулованому англійцю Кайрену Вілсону. У першому раунді українець здолав Лу Венвея, далі – вибив учасника ЧС-2025 Зака Суреті, у раунді №3 Бойко був сильніше за валлійця Джексона Пейджа, а потім у непростій зустрічі переміг англійця Луїса Хіткоута, який до зустрічі з Юліаном здобув три перемоги з рахунком 4:0.