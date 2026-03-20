Дуель майстрів у виконанні О'Саллівана та Мерфі, китайці розчаровують: результати World Open

Руслан Травкін — 20 березня 2026, 05:19
У місті Юйшань завершився четвертий день престижного снукерного турніру World Open.

Безумовно, найгучнішим поєдинком 1/8 фіналу було протистояння Ронні О'Саллівана та Шона Мерфі. Майстри довели свій клас.

"Ракета" виграв із рахунком 5:3. У грі кожний фрейм було виграно в один підхід. Серії О'Саллівана: 121, 96, 89, 76 та 70 очок. Шон показав не гірші брейки: 139, 76 та 62.

Після гри Ронні заявив, що перемога йому далася складно.

Боротьбу за титул завершили Чжао Сіньтун, Чжоу Юелун та Чжан Аньда.

Чемпіон світу поступився Гері Вілсону (2:5). Англієць, який 6 років пропрацював таксистом, за матч оформив три сенчурі (100, 104 та 107).

Екслідер світового рейтингу Марк Аллен припідніс урок Юелуну – 5:0.

Чжан "Могутнє мишеня" Аньда вибув взагалі дивним чином. На його рахунку чотири залікові серії (59, 70, 71, 137), але в решті 5 фреймах була напруга й тактична боротьба. Й кожного разу тріумфатором виходив іранець Хоссейн Вафаеї.

Єдиним представником Піднебесної в чвертьфіналі буде У Іцзе. Він переграв №2 світового рейтингу Кайрера Вілсона (5:2).

Джадд Трамп з ідентичним рахунком переграв земляка Роббі Вільямса.

Вилетів Марко Фу, який вибив Юліана Бойка. Тепчая Ун-Ну вважається одним із найшвидших гравців у мейн-турі. У грі проти іменитого гонконгця він діяв не лише швидко (18,4 секунди на удар), а й влучно. Підтверджується це вдалими серіями: 66 67, 70, 85 і 134.

Результати першого дня World Open 2026

Результати другого дня World Open 2026

Результати третього дня World Open 2026

