О'Салліван декласував шотландця, екссуперник Ларкова приємно здивував: результати World Open

Вчора, 16 березня, розпочався турнір World Open 2026, який відбувається в китайському місті Юйшань.

Головна зірка цього виду спорту Ронні О'Салліван грав із шотландцем Росом М'юїром. Англієць швидко повів 3:0, але перед перервою віддав затяжний фрейм опоненту.

Після паузи "Ракета" підтвердив своє прізвисько – дві сотні і підсумкові 5:1.

До речі, Ронні мав чудову нагоду оформити максимальний брейк. Він влучив складний чорний, але биток рикошетом відлетів у лузу.

Ronnie 147'ye çok yaklaştı ama beyaz cebe gitti. Özlemişiz kendisini. #worldopen pic.twitter.com/L6nd9gIkSQ — 147mag (@147Magtr) March 16, 2026

Перемогли аматорів Джадд Трамп і Чжао Сіньтун. Лідер світового рейтингу віддав лише 1 фрейм Марку Ллойду, а чемпіон світу "в суху" здолав Ханя Фуюаня.

Головний камбек першого ігрового дня зробив Шон Мерфі, який поступався у матчі проти Девіда Ліллі з рахунком 1:4, але виграв чотири фрейми поспіль і здобув перемогу – 5:4.

Варто відзначити, й перемогу Вана Сіньбо. Цей молодий китаєць має аматорський статус, але впевнено розібрався з Мітчеллом Манном (5:0). Нещодавно цього китайця в фіналі юніорського чемпіонату світу здолав українець Михайло Ларков.

Щоправда, Вану довелося грати вчора ще один матч. Він забрав два фрейми в Рікі Волдена, але півфіналіст ЧС-2013 був кращим.

Іменитий Джон Хіггінс розпочав захист титулу з тріумфу над Ліамом Хайфілдом.

Снукер – World Open 2026

16 березня

Мітчелл Манн – Ван Сіньбо 0:5

0:5 Джон Хіггінс – Ліам Хайфілд 5:3

– Ліам Хайфілд 5:3 Сяо Годун – Бен Мертенс 5:3

– Бен Мертенс 5:3 Ронні О'Салліван – Росс Мюїр 5:1

– Росс Мюїр 5:1 Джексон Пейдж – Лю Ян 5:3

– Лю Ян 5:3 Чжан Аньда – Сюй Цзяжуй 5:3

– Сюй Цзяжуй 5:3 Джадд Трамп – Марк Ллойд 5:1

– Марк Ллойд 5:1 Рікі Уолден – Ван Сіньбо 5:2

– Ван Сіньбо 5:2 Чжао Сіньтун – Хань Фуюань 5:0

– Хань Фуюань 5:0 Лей Пейфань – Райан Дей 1:5

1:5 Шон Мерфі – Девід Ліллі 5:4

– Девід Ліллі 5:4 Чжоу Юелун – Хе Гоцян 5:3

– Хе Гоцян 5:3 Зак Суреті – Аллан Тейлор 2:5

2:5 Роббі Вільямс – Чжао Ханьян 5:4

– Чжао Ханьян 5:4 Джек Лісовскі – Чун Ка Вай 5:1

– Чун Ка Вай 5:1 Стюарт Бінем – Ентоні Макгілл 5:4

– Ентоні Макгілл 5:4 Еліот Слессор – Деніел Уеллс 0:5

0:5 Хосейн Вафаей – Меттью Стівенс 5:1

– Меттью Стівенс 5:1 Тепчайя Ун-Ну – Девід Грейс 5:1

Українець Юліан Бойко розпочне свій шлях на турнірі сьогодні. Його опонентом буде Марко Фу. Матч розпочнеться о 8:00 за київським часом.