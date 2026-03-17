Чемпіон Більярд

О'Салліван декласував шотландця, екссуперник Ларкова приємно здивував: результати World Open

Руслан Травкін — 17 березня 2026, 05:18
Ронні О'Салліван
Вчора, 16 березня, розпочався турнір World Open 2026, який відбувається в китайському місті Юйшань.

Головна зірка цього виду спорту Ронні О'Салліван грав із шотландцем Росом М'юїром. Англієць швидко повів 3:0, але перед перервою віддав затяжний фрейм опоненту.

Після паузи "Ракета" підтвердив своє прізвисько – дві сотні і підсумкові 5:1.

До речі, Ронні мав чудову нагоду оформити максимальний брейк. Він влучив складний чорний, але биток рикошетом відлетів у лузу.

Перемогли аматорів Джадд Трамп і Чжао Сіньтун. Лідер світового рейтингу віддав лише 1 фрейм Марку Ллойду, а чемпіон світу "в суху" здолав Ханя Фуюаня.

Головний камбек першого ігрового дня зробив Шон Мерфі, який поступався у матчі проти Девіда Ліллі з рахунком 1:4, але виграв чотири фрейми поспіль і здобув перемогу – 5:4.

Варто відзначити, й перемогу Вана Сіньбо. Цей молодий китаєць має аматорський статус, але впевнено розібрався з Мітчеллом Манном (5:0). Нещодавно цього китайця в фіналі юніорського чемпіонату світу здолав українець Михайло Ларков.

Щоправда, Вану довелося грати вчора ще один матч. Він забрав два фрейми в Рікі Волдена, але півфіналіст ЧС-2013 був кращим.

Іменитий Джон Хіггінс розпочав захист титулу з тріумфу над Ліамом Хайфілдом.

Снукер – World Open 2026
16 березня

  • Мітчелл Манн – Ван Сіньбо 0:5
  • Джон Хіггінс – Ліам Хайфілд 5:3
  • Сяо Годун – Бен Мертенс 5:3
  • Ронні О'Салліван – Росс Мюїр 5:1
  • Джексон Пейдж – Лю Ян 5:3
  • Чжан Аньда – Сюй Цзяжуй 5:3
  • Джадд Трамп – Марк Ллойд 5:1
  • Рікі Уолден – Ван Сіньбо 5:2
  • Чжао Сіньтун – Хань Фуюань 5:0
  • Лей Пейфань – Райан Дей 1:5
  • Шон Мерфі – Девід Ліллі 5:4
  • Чжоу Юелун – Хе Гоцян 5:3
  • Зак Суреті – Аллан Тейлор 2:5
  • Роббі Вільямс – Чжао Ханьян 5:4
  • Джек Лісовскі – Чун Ка Вай 5:1
  • Стюарт Бінем – Ентоні Макгілл 5:4
  • Еліот Слессор – Деніел Уеллс 0:5
  • Хосейн Вафаей – Меттью Стівенс 5:1
  • Тепчайя Ун-Ну – Девід Грейс 5:1

Українець Юліан Бойко розпочне свій шлях на турнірі сьогодні. Його опонентом буде Марко Фу. Матч розпочнеться о 8:00 за київським часом. 

