О'Салліван декласував шотландця, екссуперник Ларкова приємно здивував: результати World Open
Вчора, 16 березня, розпочався турнір World Open 2026, який відбувається в китайському місті Юйшань.
Головна зірка цього виду спорту Ронні О'Салліван грав із шотландцем Росом М'юїром. Англієць швидко повів 3:0, але перед перервою віддав затяжний фрейм опоненту.
Після паузи "Ракета" підтвердив своє прізвисько – дві сотні і підсумкові 5:1.
До речі, Ронні мав чудову нагоду оформити максимальний брейк. Він влучив складний чорний, але биток рикошетом відлетів у лузу.
Перемогли аматорів Джадд Трамп і Чжао Сіньтун. Лідер світового рейтингу віддав лише 1 фрейм Марку Ллойду, а чемпіон світу "в суху" здолав Ханя Фуюаня.
Головний камбек першого ігрового дня зробив Шон Мерфі, який поступався у матчі проти Девіда Ліллі з рахунком 1:4, але виграв чотири фрейми поспіль і здобув перемогу – 5:4.
Варто відзначити, й перемогу Вана Сіньбо. Цей молодий китаєць має аматорський статус, але впевнено розібрався з Мітчеллом Манном (5:0). Нещодавно цього китайця в фіналі юніорського чемпіонату світу здолав українець Михайло Ларков.
Щоправда, Вану довелося грати вчора ще один матч. Він забрав два фрейми в Рікі Волдена, але півфіналіст ЧС-2013 був кращим.
Іменитий Джон Хіггінс розпочав захист титулу з тріумфу над Ліамом Хайфілдом.
Снукер – World Open 2026
16 березня
- Мітчелл Манн – Ван Сіньбо 0:5
- Джон Хіггінс – Ліам Хайфілд 5:3
- Сяо Годун – Бен Мертенс 5:3
- Ронні О'Салліван – Росс Мюїр 5:1
- Джексон Пейдж – Лю Ян 5:3
- Чжан Аньда – Сюй Цзяжуй 5:3
- Джадд Трамп – Марк Ллойд 5:1
- Рікі Уолден – Ван Сіньбо 5:2
- Чжао Сіньтун – Хань Фуюань 5:0
- Лей Пейфань – Райан Дей 1:5
- Шон Мерфі – Девід Ліллі 5:4
- Чжоу Юелун – Хе Гоцян 5:3
- Зак Суреті – Аллан Тейлор 2:5
- Роббі Вільямс – Чжао Ханьян 5:4
- Джек Лісовскі – Чун Ка Вай 5:1
- Стюарт Бінем – Ентоні Макгілл 5:4
- Еліот Слессор – Деніел Уеллс 0:5
- Хосейн Вафаей – Меттью Стівенс 5:1
- Тепчайя Ун-Ну – Девід Грейс 5:1
Українець Юліан Бойко розпочне свій шлях на турнірі сьогодні. Його опонентом буде Марко Фу. Матч розпочнеться о 8:00 за київським часом.