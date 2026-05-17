О'Салліван і Бресель зіграють у фіналі Global Championship

В англійському Редінгу підходить до завершення турнір Global Championship. Фіналістами стали Ронні О'Салліван і Лука Бресель.

Про це пише BBC.

Семиразовий чемпіон світу О'Салліван, який минулого тижня виграв чемпіонат світу зі снукеру серед ветеранів, обіграв Кайрена Вілсона з рахунком 6-4.

Іншим фіналістом став Лука Бресель, який здолав Джо Перрі – 6:3. Саме Перрі був фіналістом ЧС серед ветеранів.

Турнір проходить у форматі "Снукер900". Кожен фрейм триває 15 хвилин, а гравцям на удар дається всього 20 секунд.

Фінал відбудеться 17 травня. Початок – 14:00 за київським часом. Переможець турніру отримає 30 тисяч фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, четверо українців вийшло до чвертьфіналу Bern Open 2026