Тріумф британців: українські снукеристи завершили боротьбу в чвертьфіналі Bern Open
Ларков, Хмелевський, Бойко, Казаков
У столиці Швейцарії, Берні, завершився pro-am турнір Bern Open 2026.
Юліан Бойко, Михайло Ларков, Антон Казаков і Денис Хмелевський завершили боротьбу в чвертьфіналі
Снукер – Bern Open
1/4 фіналу
- Михайло Ларков – Росс М'юїр (Шотландія) 2:4
- Юліан Бойко – Ешлі Хьюгілл (Англія) 2:4
- Денис Хмелевський – Даррен Паріс (Англія) 2:4
- Антон Казаков – Каллум Бересфорд (Англія) 3:4
У півфіналі Хьюгіл здолав М'юїра (4:2), а Паріс пройшов Бересфорда (4:3). У фіналі Ешлі переграв свого суперника з рахунком 4:1.
Росс М'юїр зробив кращий брейк турніру – 146. Михайло Ларков став другим, набравши за один підхід 139 очок.
Нагадаємо, Ронні О'Салліван став переможцем турніру Global Championship