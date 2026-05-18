Тріумф британців: українські снукеристи завершили боротьбу в чвертьфіналі Bern Open

У столиці Швейцарії, Берні, завершився pro-am турнір Bern Open 2026.

Юліан Бойко, Михайло Ларков, Антон Казаков і Денис Хмелевський завершили боротьбу в чвертьфіналі

Снукер – Bern Open

1/4 фіналу

Михайло Ларков – Росс М'юїр (Шотландія) 2:4

Юліан Бойко – Ешлі Хьюгілл (Англія) 2:4

Денис Хмелевський – Даррен Паріс (Англія) 2:4

Антон Казаков – Каллум Бересфорд (Англія) 3:4

У півфіналі Хьюгіл здолав М'юїра (4:2), а Паріс пройшов Бересфорда (4:3). У фіналі Ешлі переграв свого суперника з рахунком 4:1.

Росс М'юїр зробив кращий брейк турніру – 146. Михайло Ларков став другим, набравши за один підхід 139 очок.

Нагадаємо, Ронні О'Салліван став переможцем турніру Global Championship