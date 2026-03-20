
Чемпіон Більярд

О'Салліван зізнався, що змінив свою ментальність у підході до гри

Руслан Травкін — 20 березня 2026, 04:25
Ронні О'Салліван
WST

Головна зірка снукеру Ронні О'Салліван продовжує успішні виступи на World Open 2026. Він здолав досвідченого Шона Мерфі (5:3).

У післяматчевому кометнарі для пресслужби WST Ронні зазначив, що змінив свою ментальність.

"Перемагаю я чи програю – не має значення. Можливість вийти і не відчувати страху – це перемога. Я радий виходити і відчувати, що якщо маю шанс, я можу щось зробити.

Раніше я думав: аби не промахнутися, аби не допустити помилок. Ось що крутилося у мене в голові", – сказав "Да Вінчі сукна".

Читайте також :
Відео Фото Батько вбив людину, мама сиділа у в'язниці, старша донька ненавидить: історія Ронні О'Саллівана поза снукерним столом

Він зазначив, що був радий переграти такого опонента.

"Шон грав неймовірно. Він був дуже сильний. Я був радий, коли рахунок став 2:2. Я подумав, що хоч би беру участь у матчі проти гравця найвищого рівня. Перемога – це ще краще", – сказав О'Салліван.

Для англійця це вже буде 150-й чвертьфінал за кар'єру. Його наступним суперником буде Раян Дей.

Ронні має солідну перевагу над майбутнім опонентом – 7-2 в особистих зустрічах. 

Востаннє снукеристи перетиналися під час ЧС-2024. Тоді в 1/8 фіналу О'Салліван виграв із рахунком 13:7. 

Читайте також :
Відео Фото Різні відтінки "Ракети": найяскравіші скандали, рекорди та вчинки Ронні О’Саллівана
Яскравий виступ О'Саллівана, Вільямс програв іранцю: результати World Open
О'Салліван розповів, чого хоче досягти завдяки праці над собою
О'Салліван декласував шотландця, екссуперник Ларкова приємно здивував: результати World Open
Бойко повертається, О’Салліван приносить радість фанатам: прев’ю World Open 2026
Іменитий Хендрі оцінив шанси О'Саллівана на чемпіонаті світу

