О'Салліван зізнався, що змінив свою ментальність у підході до гри

Головна зірка снукеру Ронні О'Салліван продовжує успішні виступи на World Open 2026. Він здолав досвідченого Шона Мерфі (5:3).

У післяматчевому кометнарі для пресслужби WST Ронні зазначив, що змінив свою ментальність.

"Перемагаю я чи програю – не має значення. Можливість вийти і не відчувати страху – це перемога. Я радий виходити і відчувати, що якщо маю шанс, я можу щось зробити. Раніше я думав: аби не промахнутися, аби не допустити помилок. Ось що крутилося у мене в голові", – сказав "Да Вінчі сукна".

Він зазначив, що був радий переграти такого опонента.

"Шон грав неймовірно. Він був дуже сильний. Я був радий, коли рахунок став 2:2. Я подумав, що хоч би беру участь у матчі проти гравця найвищого рівня. Перемога – це ще краще", – сказав О'Салліван.

Для англійця це вже буде 150-й чвертьфінал за кар'єру. Його наступним суперником буде Раян Дей.

Ronnie O'Sullivan will appear in his 150th ranking event quarter-final on Friday at the 2026 World Open.



It comes over 33 years on from his first!#snooker pic.twitter.com/EFBYHhRHgI — Totally Snookered - Snooker news and fan community (@totalsnookered) March 19, 2026

Ронні має солідну перевагу над майбутнім опонентом – 7-2 в особистих зустрічах.

Востаннє снукеристи перетиналися під час ЧС-2024. Тоді в 1/8 фіналу О'Салліван виграв із рахунком 13:7.