Четверо українців вийшло до чвертьфіналу Bern Open 2026

Руслан Травкін — 17 травня 2026, 07:50
У швейцарському місті Берн відбулися матчі 1/16 та 1/8 фіналу pro-am турніру зі снукеру Bern Open.

Юліан Бойко, Михайло Ларков і Денис Хмелевський обидва поєдинки виграли з рахунком 3:0.

Антон Казаков спочатку з таким рахунком здолав швейцарця Міхаеля Батта, а потім віддав фрейм британцю Деміану Овертону.

Суперники українських снукеристів в 1/4 фіналу:

  • Михайло Ларков – Росс М'юїр (Шотландія)
  • Юліан Бойко – Ешлі Хьюгілл (Англія)
  • Денис Хмелевський – Даррен Паріс (Англія)
  • Антон Казаков – Каллум Бересфорд (Англія)

Найскладніший суперник у 17-річного Ларкова. Наймолодший з українців зіграє проти Росса М'юїра. 30-річний шотландець уже 9 сезонів провів у мейн-турі. На початку травня Михайло програв йому під час кваліфікації на ЧС.

31-річний Хьюгілл награв у мейн-турі 6 років. Символічно, що в 2020-му він обіграв Юліана (5:3) у фіналі World Snooker Federation Championship.

Суперники Хмелевського та Казакова мають не такий досвід, як Росс та Ешлі, але їх ніхто не недооцінює.

Матчі 1/4 фіналу, півфінали та фінал відбудуться сьогодні.

Переможець отримає 3000 швейцарських франків. Фіналіст – 1600. Півфіналісти – по 800. Чвертьфіналісти зароблять по 500 франків.

