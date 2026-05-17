Четверо українців вийшло до чвертьфіналу Bern Open 2026
У швейцарському місті Берн відбулися матчі 1/16 та 1/8 фіналу pro-am турніру зі снукеру Bern Open.
Юліан Бойко, Михайло Ларков і Денис Хмелевський обидва поєдинки виграли з рахунком 3:0.
Антон Казаков спочатку з таким рахунком здолав швейцарця Міхаеля Батта, а потім віддав фрейм британцю Деміану Овертону.
Суперники українських снукеристів в 1/4 фіналу:
- Михайло Ларков – Росс М'юїр (Шотландія)
- Юліан Бойко – Ешлі Хьюгілл (Англія)
- Денис Хмелевський – Даррен Паріс (Англія)
- Антон Казаков – Каллум Бересфорд (Англія)
Найскладніший суперник у 17-річного Ларкова. Наймолодший з українців зіграє проти Росса М'юїра. 30-річний шотландець уже 9 сезонів провів у мейн-турі. На початку травня Михайло програв йому під час кваліфікації на ЧС.
31-річний Хьюгілл награв у мейн-турі 6 років. Символічно, що в 2020-му він обіграв Юліана (5:3) у фіналі World Snooker Federation Championship.
Суперники Хмелевського та Казакова мають не такий досвід, як Росс та Ешлі, але їх ніхто не недооцінює.
Матчі 1/4 фіналу, півфінали та фінал відбудуться сьогодні.
Переможець отримає 3000 швейцарських франків. Фіналіст – 1600. Півфіналісти – по 800. Чвертьфіналісти зароблять по 500 франків.
