Це було жаливо: О'Салліван – про найдовший фрейм на чемпіонаті світу

Зірка снукеру Ронні О'Салліван пригадав матч між Марком Алленом та У Іцзе в півфіналі ЧС-2026. Один із фреймів тривав 100 хвилин і 19 секунд.

У коментарі для Pluto TV "Ракета" зазначив, що не міг би так довго грати.

"Стохвилинний фрейм? Так, це жахливо. Я б у це не вплутався. Я б розкрив позицію і сказав: "Забирай цей фрейм, давайте починати наступний". Мене це не влаштовує. Абсолютно точно. Snooker 900 підтримує вищий темп. Він змушує швидко думати. Мені він дуже подобається".

Ронні став переможцем турніру Global Championship, який проходив у форматі "Снукер900". Фрейм грається 900 секунд (15 хвилин), а на удар гравцям дається 20 секунд.